Neymar le escribió a la bella Luana Alonso, quien acaba de participar en Juegos Olímpicos

En los Juegos Olímpicos 2024 hubo una deportista sudamericana que ha dado de qué hablar adentro y afuera de las justas deportivas. Se trata de la paraguaya Luana Alonso, nadadora que participó, se retiró, pero también por su belleza ha sido tema a nivel mundial.

Aunque ya no está en París, ha generado hasta controversias porque estuvo en un evento de Disney en suelo galo, mientras se disputaban las olimpiadas, ya que por su atractivo también se mueve con sus redes sociales.

Pero lo que causó sorpresa en las recientes horas es que un reconocido futbolista la contactó luego de todo el revuelo que hubo con ella en los Juegos Olímpicos 2024.

“Neymar me envió un DM. Es todo lo que puedo decir. No puedo contar esto aquí”, contó Luana Alonso para ‘Aire de Todos’, un programada radial de su natal Paraguay, quien no quiso dar más detalles de cómo fue la conversación o que le escribió el popular jugador brasileño.

¿Sacaron a Luana Alonso de los Juegos Olímpicos 2024?

“Solo quería aclarar que nunca me echaron ni me expulsaron de ningún lugar, por favor dejen de difundir información falsa”, escribió la paraguaya en sus redes sociales, luego de viralizarse una noticia de una supuesta expulsión de la villa olímpica.

¿Quién es Luana Alonso?

“Alonso actualmente vive en Estados Unidos , donde asiste a la Universidad Metodista del Sur en Dallas, Texas. También es nadadora del equipo local Dallas Mustangs. Después de no poder pasar de las eliminatorias de los 100 metros mariposa femeninos en la campaña de los Juegos de Verano por solo 0,24 segundos, Alonso puso fin a su carrera y anunció su retiro”, escribieron en el diario ‘The Sun’ sobre la vida deportiva y personal de la deportista paraguaya.

