Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Millonarios y una buena noticia en medio de los malos resultados en la Liga II; la mira en 2026

Millonarios y una buena noticia en medio de los malos resultados en la Liga II; la mira en 2026

Millonarios hizo hace pocos minutos un anuncio que seguramente le caerá bien a los hinchas, de cara al futuro del club. Todo después del empate 1-1 con Bucaramanga.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 22 de oct, 2025
Comparta en:
Beckham Castro y Leonardo castro celebran un gol con Millonarios en la Liga BetPlay II-2025
Beckham Castro y Leonardo castro celebran un gol con Millonarios en la Liga BetPlay II-2025
Twitter de Millonarios

Publicidad

Publicidad

Publicidad