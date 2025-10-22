Millonarios y una buena noticia en medio de los malos resultados en la Liga II; la mira en 2026

Este miércoles, Millonarios entregó una noticia positiva pensando en presente y futuro en lo deportivo. Y es que después de conversaciones y negociaciones entre las partes, se confirmó la renovación del contrato del goleador Leonardo Castro, quien ha sido uno de los hombres clave de los 'embajadores' en el último tiempo.

Millonarios FC informa que, el jugador Leonardo Castro renovó su vínculo con la institución por tres años más.

Nacido en Pereira, ‘Leo’ Castro llegó a Millonarios en 2023 después de una destacada trayectoria en el Fútbol Colombiano, tras haberse consagrado en Deportivo Pereira como campeón y máximo goleador de la Liga en el segundo semestre del 2022.

Su llegada al ‘Embajador’ despertó gran expectativa, por su experiencia, el olfato goleador y el compromiso de un jugador hecho a pulso, como un símbolo de esfuerzo y superación. Desde entonces, ‘Leo’ se ha convertido en una de las figuras más queridas por la afición.



Con sus goles decisivos, su entrega en cada partido y su liderazgo dentro del grupo, ha sido pieza clave en la conquista de títulos recientes como: la Liga 2023-II ante Atlético Nacional y la Superliga contra Junior en 2024. Asimismo, ya registra 52 goles.