Neymar y lo que piensa tras su retiro del fútbol; confesó que quiere "un año sin hacer nada"

Neymar volvió a ser protagonista fuera de las canchas. El delantero brasileño se hizo viral en las últimas horas por sus declaraciones en el programa 'Varanda Gourmet', donde reveló cómo imagina su vida después del retiro y sorprendió al confesar que no disfruta ver partidos de fútbol por televisión.

“Obviamente, cuando me retire, voy a pasar un año sin hacer un carajo. Rascándome las pelotas”, expresó el futbolista de 34 años al referirse a sus planes para cuando termine su carrera profesional.

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El atacante también explicó que quiere aprovechar esa etapa sin obligaciones ni rutinas impuestas, con la libertad de hacer únicamente lo que le apetezca. “Si hoy tengo ganas de jugar al fútbol, juego al fútbol. Si hoy no tengo ganas de hacer un carajo, no hago nada”, agregó.

Neymar, figura y capitán del Santos. Foto: AFP

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Pero sus palabras no quedaron ahí. Neymar reconoció que, pese a su pasión por el deporte, no disfruta sentarse frente al televisor para seguir los encuentros.



“Cuando lo decía en las entrevistas o a mis amigos, nadie me creía. Amo el fútbol, pero amo jugarlo. Sentarme en el sofá, encender la tele y ver un partido… no puedo”, aseguró.

Neymar, enfocado en Santos

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Mientras sus declaraciones recorren las redes sociales, Neymar continúa centrado en su presente con Santos, el club donde comenzó a brillar y al que regresó en 2025 después de su paso por Al-Hilal.

Neymar Jr, estrella brasileña del Santos. Santos.

El delantero busca ayudar al equipo brasileño a clasificarse a la Copa Libertadores de 2027, en una temporada marcada por las dificultades físicas y la búsqueda de continuidad. Además, su contrato con Santos termina en diciembre de 2026, por lo que su futuro sigue siendo una incógnita.

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Aunque todavía no ha anunciado una fecha para su retiro, Neymar ya dejó claro que, cuando llegue el momento de despedirse del fútbol profesional, su primera decisión será tomarse un descanso. Por ahora, su prioridad pasa por seguir jugando y disfrutar del deporte a su manera.