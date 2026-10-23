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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Miguel Monsalve, tras clasificar a la final de Libertadores; "no nos sentíamos menos que Flamengo"

Miguel Monsalve, tras clasificar a la final de Libertadores; "no nos sentíamos menos que Flamengo"

En entrevista con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el colombiano, Miguel Monsalve, habló de la histórica clasificación de Estudiantes de La Plata, en el Maracaná.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de oct, 2026
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Miguel Monsalve, jugador colombiano, celebra la clasificación de Estudiantes de La Plata a la final de Copa Libertadores
Miguel Monsalve, jugador colombiano, celebra la clasificación de Estudiantes de La Plata a la final de Copa Libertadores
Getty Images

Miguel Monsalve está viviendo un sueño. Después de unos meses complicados, donde las cosas no estaban resultando en Gremio, fue a préstamo a Estudiantes de La Plata. Poco a poco, con su calidad, se ganó un lugar en el equipo, siendo pieza clave en los momentos determinantes. Por eso, ahora, goza de alegrías.

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Una de las más grandes ocurrió el pasado jueves 22 de octubre, en el Maracaná. Después de haber igualado 0-0 en la serie con Flamengo, el conjunto argentino se impuso por 2-3 en penaltis y clasificó a la anhelada final de la Copa Libertadores, donde se verán las caras con Palmeiras, el 28 de noviembre.

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En la llave con 'Fla' ocurrió de todo y sobre ello, se refirió en entrevista con el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', este viernes 23 de octubre. Allí, no ocultó su felicidad y, de paso, reveló los momentos duros que atravesó, siendo su familia su mayor sostén para salir adelante y estar donde está.

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¿Cómo vivió los penaltis?
"Feliz, una locura. Hubo mucho sufrimiento. Toda la serie fue difícil, por como se dieron los partidos, el nivel del rival, luego la expulsión que sufrimos, ellos de local son tremendos, en fin".

Con qué sufrió más: ¿la expulsión o la resbalada de Cetré en el penalti?
"La roja. No se esperaba. Sabíamos que íbamos a jugar un partido al límite y al ser una expulsión tan rápido y contra ese rival, nos hizo sufrir muchísimo".

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¿Qué les inculca el entrenador?
"La mentalidad y el mensaje que nos transmite es nunca sentirnos menos que nadie, entender la grandeza del club, ser conscientes de la institución a la que representamos. Es un hombre competitivo y nos dice que juguemos al límite, dejándolo todo y trabajando en equipo".

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¿Sabían que las casas de apuestas no los daba como favoritos?
"Claro. Uno tiene conocimiento de todo eso. La realidad era que enfrentábamos a un equipo con grandes jugadores, de nombre, mundialistas, carreras afuera y un alto poderío económico. Para la mayoría, ellos ya estaban en la final, pero nosotros, con humildad y sin sentirnos menos que nadie, merecimos clasificar y somos justos vencedores. La clave estuvo en que vimos a Flamengo de igual a igual".

Miguel Monsalve jugará la final de Copa Libertadores con Estudiantes de La Plata
Miguel Monsalve jugará la final de Copa Libertadores con Estudiantes de La Plata
Getty Images

¿Se imagina un escenario similar en la final?
"El fútbol brasileño, en los últimos años, tiene un poderío económico para armar nóminas de 'peso' y, por eso, los demás llegan por debajo. Sin embargo, vamos de igual a igual, sin miedo y estamos a un paso de alcanzar ese objetivo. La grandeza de Estudiantes es algo único, tiene una mística tremenda y que vale la pena resaltar. Vamos a ir a la final con toda".

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¿Qué decir de Fernando Muslera?
"Llevo poco en el club, pero uno se da cuenta por qué ha logrado lo que ha logrado. En el día a día, uno ve su jerarquía y personalidad. Es un partido que merecía. Lo que pasó en el Mundial fue duro para él, pero puso la cara y, ahora, nos llevó a la final. Los penaltis que atajó fueron virtud de él, más allá de que tuviera información de hacia dónde podían ir las ejecuciones".

¿Cómo ven la figura de Juan Sebastián Verón?
"Desde que llegué, es una persona que genera respeto e impone. Transmite carácter y personalidad. Uno entiende que llegas a una institución grande, con historia. Él siempre triunfó, entonces uno como jugador lo entiende y se contagia. De entrada, te hace sentir en dónde estás y, por eso, intentas responder dentro y fuera de la cancha. El club es muy familiar, basado en respeto y humildad para alcanzar las cosas".

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¿Verón hace parte de las arengas o está con ustedes en el día a día?
"No, él respeta mucho eso, se mantiene ajeno a esas cosas del grupo y cuerpo técnico. Sin embargo, sí se aparece como figura, generando presión en el buen sentido, haciéndote entender dónde estás. Está muy al tanto de lo que pasa, se necesita y demás factores".

¿Ya están pensando en Palemiras?
"Sí, pensando en el siguiente objetivo, sabiendo que el rival es difícil. Eso sí, estamos también disfrutando la clasificación porque fue una hazaña grande".

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¿Cómo lo ha vivido su familia?
"Mi padre sufrió mucho y, en general, mi familia. Lo vivieron de una manera especial, más porque fueron unos meses difíciles atrás. Todo lo que soy y estoy viviendo es gracias a ellos, siempre estando a mi lado. Lo están viviendo como algo propio y se lo merecen".

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