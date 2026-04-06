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Gol Caracol  / Norberto Peluffo inició tratamiento, tras ser diagnosticado con dura enfermedad

Norberto Peluffo inició tratamiento, tras ser diagnosticado con dura enfermedad

El reconocido entrenador y exjugador del fútbol colombiano ha sido colaborador del Gol Caracol durante un buen tiempo y deseamos su pronta recuperación, luego de quebrantos de salud.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de abr, 2026
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Norberto Peluffo, DT colombiano.
Norberto Peluffo, DT colombiano.
Gol Caracol.

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