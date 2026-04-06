Norberto Peluffo inició tratamiento, tras ser diagnosticado con dura enfermedad

Norberto Peluffo es un personaje reconocido y querido en el ambiente del fútbol colombiano, luego de más de una década como jugador profesional y posteriormente como entrenador de clubes de nuestro país como Millonarios, Nacional, Junior y Bucaramanga, entre otros, e igualmente con experiencia en Venezuela y México. Y en ese sentido, en las últimas horas ha generado inquietud y solidaridad una noticia sobre la salud del 'Mono', quien fue diagnosticado con un cáncer de colón hace algunas semanas.

Y en ese sentido, este lunes se conoció que inició el tratamiento de quimioterapias en la ciudad de Bucaramanga con un parte inicial positivo y estará en constantes chequeos y en seguimiento de los médicos que lo están tratando y que descubrieron la enfermedad después de una serie de exámenes que le practicaron hace unos días.

"Estoy bien, gracias, con fe en Dios", fueron algunas breves palabras del 'Mono', quien ha estado ligado a Gol Caracol en el último tiempo, como técnico invitado a las transmisiones que dirige Javier Hernández Bonnet en torneos como las Eliminatorias Sudamericanas, Copas América y también en mundiales de fútbol.

Además de eso, desde la creación de la plataforma Ditu, de Caracol Televisión, el santandereano de 67 años es parte del equipo de analistas del programa 'Jugada Maestra', en donde se ha carcterizado por tener posturas frenteras y críticas de muchos temas relacionados con la Selección Colombia, de sus figuras y de otros temas de interés de la actualidad del fútbol colombiano.



Desde acá, le enviamos una voz de aliento a Norberto Peluffo, un hombre que le ha dedicado la vida al balompié, que es su pasión y el tema del que habla a mañana, tarde y noche.

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