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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Nuevo parte médico de James Rodríguez; Minnesota United desmiente enfermedad grave

Nuevo parte médico de James Rodríguez; Minnesota United desmiente enfermedad grave

Minnesota United compartió un comunicado, actualizando el estado de salud del colombiano James Rodríguez luego de que se confirmaran complicaciones de salud, tras Colombia vs. Francia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de abr, 2026
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James Rodríguez, mediocampista colombiano, debutó con Minnesota United frente a Vancouver Whitecaps
James Rodríguez, mediocampista colombiano, debutó con Minnesota United frente a Vancouver Whitecaps
AFP

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