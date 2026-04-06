Nuevo parte médico de James Rodríguez; Minnesota United desmiente enfermedad grave

Minnesota United salió al paso de los rumores sobre el estado de salud de James Rodríguez y emitió un comunicado oficial en el que aclaró la situación médica del volante colombiano, luego de las especulaciones surgidas tras el juego de fogueo de la Selección Colombia frente a Francia.

El club estadounidense explicó que todo se originó a partir de un episodio de deshidratación sufrido por el jugador el pasado 29 de marzo, día en que participó en el compromiso internacional. Según detallaron, “durante el partido y al finalizar, comenzó a experimentar síntomas de deshidratación que empeoraron en las horas siguientes”, lo que obligó a realizar una evaluación médica más exhaustiva.

Tras los exámenes correspondientes, James fue diagnosticado con un cuadro de deshidratación severa, motivo por el cual debió ser hospitalizado. “Dada la gravedad del cuadro clínico, fue ingresado en un centro hospitalario en la mañana del 31 de marzo para monitoreo continuo y terapia intravenosa”, señaló Minnesota United en su pronunciamiento oficial.

El parte médico también llevó tranquilidad al confirmar que el futbolista ya fue dado de alta y continúa su proceso de recuperación en casa. “James fue dado de alta y desde entonces se ha estado recuperando en casa bajo supervisión médica constante”, añadió el club, descartando complicaciones mayores en su evolución.



Además, Minnesota United informó que el mediocampista ya retomó actividades bajo control del cuerpo médico. “James se presentó el lunes 6 de abril en el centro de entrenamiento del club y participó en una sesión supervisada de retorno a la actividad”, explicaron. No obstante, dejaron claro que su regreso a la competencia será progresivo: “Su reintegración al entrenamiento completo seguirá los protocolos establecidos por el departamento médico y estará guiada completamente por su evolución clínica”.

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Uno de los puntos más relevantes del comunicado fue la desmentida categórica sobre versiones que apuntaban a una enfermedad más grave. En ese sentido, el club fue enfático: “No existe evidencia clínica ni de laboratorio de rabdomiólisis”, aclararon, buscando poner fin a las especulaciones que circularon en medios y redes sociales.

Finalmente, la institución hizo un llamado a la prudencia informativa y al respeto por la privacidad del jugador. “Solicitamos respetuosamente a los medios y al público abstenerse de realizar más especulaciones sobre la salud de James. Cualquier actualización será comunicada a través de los canales oficiales”, concluyeron.

An update regarding the health of James Rodríguez pic.twitter.com/A3RKWE21AN — Minnesota United FC (@MNUFC) April 6, 2026