"En Benfica hay jugadores con hambre pese a su cuenta bancaria, otros toman todo a la ligera"

Fiel a su estilo, sin filtros y con la experiencia de quien ha librado mil batallas en los banquillos más exigentes del mundo, José Mourinho compareció ante los medios tras el decepcionante empate 1-1 del Benfica, en el que anotó un gol el colombiano Richard Ríos, frente al Casa Pia. Lo que debía ser una jornada para recortar distancias en la Liga de Portugal, terminó convirtiéndose en un escenario de catarsis para el famoso estratega.

A pesar de contar con una plantilla de jerarquía, el conjunto de las 'Águilas' no pudo pasar de la igualdad, un resultado que Mourinho calificó como un "empate, con tristeza de derrota". Sin embargo, más allá del análisis táctico, "The Special One" puso el foco en la actitud interna del vestuario y en las fuerzas que, según él, están condicionando el torneo.

Mourinho comenzó su intervención enviando un mensaje directo a la estructura del fútbol luso, sugiriendo que el camino del Benfica no ha sido del todo limpio por razones ajenas al césped.

"Hay muchos factores externos que han influido en este campeonato y que han tenido un gran impacto y lo seguirán teniendo", sentenció el técnico, dejando una estela de sospecha sobre el arbitraje o las decisiones administrativas que han rodeado la temporada.



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El DT recordó que este no es un tropiezo aislado, sino parte de una tendencia que le ha costado puntos vitales ante rivales como Santa Clara y Tondela. "Benfica exige que pensemos en estos partidos y en este campeonato", añadió, subrayando la responsabilidad histórica del club.

La parte más cruda de sus declaraciones llegó cuando analizó el perfil psicológico de sus jugadores. Mourinho trazó una línea divisoria entre los profesionales hambrientos de gloria y aquellos que, según él, se han dejado seducir por el estatus y la comodidad económica.

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"No diría que es falta de hambre, porque no hay gente mala o irrespetuosa", aclaró inicialmente, para luego lanzar el golpe definitivo: "Hay ciertos perfiles donde algunos, independientemente de su cuenta bancaria, títulos y estatus, tienen hambre. Y hay gente que se toma la vida a la ligera y eso me entristece".

Con 34 años de trayectoria en la élite (pasando por el Real Madrid, Chelsea, Inter y United), Mourinho fue enfático en que la calidad técnica no compensa la falta de fibra espiritual: "Hay jugadores que carecen de ese carácter", agregó.

El empate deja al Benfica en la tercera posición de la tabla de la Liga de Portugal con 66 puntos, a dos de Sporting de Lisboa (66) y con una luz más amplia que ya le ha tomado el líder Porto (73).

José Mourinho salió expulsado del duelo entre Benfica y Real Madrid. Foto: AFP.

Artículo elaborado con IA Gemini