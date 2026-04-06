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Gol Caracol  / "En Benfica hay jugadores con hambre pese a su cuenta bancaria, otros toman todo a la ligera"

"En Benfica hay jugadores con hambre pese a su cuenta bancaria, otros toman todo a la ligera"

El empate 1-1 entre Benfica y Casa Pía no cayó bien al interior del camerino y desde ya hay polémica por unas declaraciones que quedaron en la rueda de prensa. Richard Ríos anotó gol para su club.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de abr, 2026
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Richard Ríos en duelo contra Porta Porto, por la Liga de Portugal.
Richard Ríos en duelo contra Porta Porto, por la Liga de Portugal.
Foto: Getty Images.

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