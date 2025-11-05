Síguenos en::
"Nos ha faltado humildad en Champions League; pedimos perdón al club y a la afición"

Un hecho sin precedentes e histórico, se presentó en la cuarta jornada de la fase de Liga de la Champions League, ya que un club ganó por primera vez.

Por: EFE
Actualizado: 5 de nov, 2025
Pafos festeja su victoria sobre Villarreal, por la fecha 4 de la fase de Liga de la Champions League
