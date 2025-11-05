"Nos ha faltado humildad en Champions League; pedimos perdón al club y a la afición"

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, aseguró este miércoles, tras la derrota ante el Pafos chipriota (1-0), que a su equipo le faltó “humildad” en el encuentro y pidió perdón “al club y a la afición” por la imagen y el juego.

“Hemos hecho un partido muy malo, no parecía que estábamos jugando la 'Champions'. El rival utilizó sus opciones, defendió muy bien y en un balón parado marcó en su única ocasión”, dijo el asturiano, que lamentó la “falta de intensidad” de su equipo.

“No han ganado de forma injusta”, añadió el preparador, que no quiso poner excusas a una derrota que le recordó otras decepciones de su equipo en la Copa del Rey.

En cuanto a las opciones de clasificación tras la derrota, el entrenador dijo que “es imposible si jugamos como hoy”.

“Hemos estado alejadísimos del máximo nivel que podemos dar. El primer responsable soy yo”, señaló el entrenador.

Pafos celebra su primera victoria en la historia de la Champions League, tras vencer a Villarreal Getty Images

“Desde el minuto 10 al 45 ni tiramos a puerta y lo normal es que, con un bagaje tan malo, te ganen”, resumió Marcelino, que insistió en que el Villarreal “estuvo pero no compitió” ante el Pafos.

“No hemos demostrado nada. Hemos perdido un partido que deberíamos ganar. Y por lo menos no perderlo de la forma en la que lo hemos hecho”, explicó el preparador.

“Del minuto 1 al 90 hemos estado muy lejos de lo que podemos ser”, finalizó.