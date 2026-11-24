El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) dio este martes la razón a Senegal y confirmó a su selección como campeona de la Copa África de Naciones de este año, en respuesta a su recurso contra la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de anular su victoria en la final y declarar campeón a Marruecos.

Tras la audiencia celebrada a puerta cerrada en la sede del TAS en Lausana (Suiza) el 8 de octubre, el panel de árbitros del caso se pronunció así sobre el recurso de Senegal, que reclamó que se anulara la decisión de la CAF, en segunda instancia, de proclamar ganador a Marruecos por 3-0 en la final jugada el 18 de enero en Rabat y que la declarara de nuevo campeona, ya que ganó 0-1 en la prórroga.

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El Comité de Apelación de la CAF declaró el pasado marzo campeón a Marruecos, después de su reclamación, porque la mayoría de los jugadores de Senegal abandonaron el campo cuando el árbitro señaló en el tiempo añadido un penalti a favor del equipo marroquí, que luego no marcó. Los senegaleses volvieron para reanudarse el partido, resuelto en la prórroga con un gol de Pape Gueye para Senegal, que ese día recibió el trofeo.

🏆🇸🇳 ¡SENEGAL RECUPERA la COPA ÁFRICA de 2025!



🇲🇦 El TAS les da la razón y le arrebata el trofeo a Marruecos.



𝐀 𝐥𝐚𝐬 𝟏𝟐 𝐞𝐧 𝐄𝐍𝐄𝐑𝐆𝐘. pic.twitter.com/CnO0TzpTQ8 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 24, 2026