El Barcelona y Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, están citados este miércoles, 25 de noviembre, en los Juzgados de Madrid en un acto de conciliación a raíz de una demanda previa a la interposición de una querella por un delito de calumnias contra el dirigente madridista.

El acto de conciliación, según ha confirmado a EFE fuentes judiciales, se celebrará a las 9.40 horas en la Sala de Vistas Juzgados 1 y 2 de Madrid, como paso previo a la formalización de una querella contra el dirigente del club blanco por un presunto delito de calumnias relativo al artículo 205 del Código Penal.

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El club catalán presentó la demanda de conciliación a mediados de junio pasado después de que el 12 de mayo Pérez, en sendas declaraciones públicas, acusará al Barcelona de "corrupción", de "enriquecer a los árbitros" y de salir "siempre beneficiado" por los colegiados, en alusión al 'caso Negreira'.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid AFP

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Además el Barça aseguró en su día que si esta demanda no era "debidamente atendida", la entidad presentaría "la correspondiente querella criminal" contra el presidente del Real Madrid.



El acto de conciliación es el mecanismo previo a la interposición de una querella por el presunto delito de calumnias por las declaraciones que el máximo responsable del club blanco realizó en la rueda de prensa del pasado 12 de mayo y en una entrevista en un medio de comunicación al día siguiente.

Florentino y los "Negreira Boys"

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En su demanda, el Barcelona pide a Florentino Pérez que reconozca la inexactitud de sus declaraciones cuando identificó un grupo de árbitros como destinatarios de cantidades por parte del club catalán con el propósito de alterar la competición y que, alternativamente, identifique los colegiados que recibieron dichos pagos, a los que el presidente del Real Madrid calificó de "Negreira Boys".

Asimismo, el Barça reclama al presidente del Real Madrid que, si identifica dichos colegiados, también especifique el partido concreto y el lance del juego en el que, a su entender, se concretó la corrupción denunciada.

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El Barça persigue que Florentino Pérez se retracte de sus declaraciones al considerar que contienen falsedades que perjudican gravemente la imagen y la reputación del club.

José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros AFP

En el caso de que no se produzca una rectificación que el Barça considere satisfactoria, el Barcelona presentará una querella criminal contra Florentino Pérez, quien no está obligado a acudir este miércoles al acto de conciliación y puede ser representado.

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El 'caso Negreira' investiga los pagos que el Barcelona realizó durante años a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, a través de sociedades vinculadas a él.

La Fiscalía sospecha que esos pagos, que superaron los siete millones de euros entre 2001 y 2018, pudieron tener como objetivo influir en el estamento arbitral, mientras que el club azulgrana sostiene que correspondían a informes y asesoramiento técnico sobre árbitros.

