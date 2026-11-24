Alexander Medina llevó al Estudiantes de La Plata hasta la final de la que podría ser la quinta Copa Libertadores para el equipo argentino, que con una actitud admirable ha suplido los altibajos de su juego, fiel a la personalidad y el liderazgo de su entrenador, el 'Cacique' surgido del fútbol uruguayo.

El Pincha enfrentará este sábado al Palmeiras, del colombiano Jhon Arias, en el estadio Centenario de Montevideo, el mismo donde en 1968 consiguió su primera Copa Libertadores aquel equipo legendario al mando de Osvaldo Zubeldía repetiría el título del torneo en 1969 y 1970.

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El Estudiantes logró su cuarta Libertadores en 2009 a las órdenes de Alejandro Sabella y con la capitanía de Juan Sebastián Verón, quien actualmente es el presidente del club.

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Medina conoce como la palma de la mano el Centenario ya que su carrera de jugador estuvo ligada a Nacional, donde jugó como delantero en tres etapas entre 2004 y 2013, fue campeón de cinco torneos uruguayos y convirtió 48 goles en 156 partidos, los cuales festejaba con la mímica de lanzar una flecha, costumbre que generó su apodo de 'Cacique', luego agrandada por la autoridad ante sus compañeros.



🧠🏆🇦🇹 Alexander Medina y la emoción por jugar una Final de CONMEBOL #Libertadores con @EdelpOficial #GloriaEterna pic.twitter.com/B6BPIiwnv7 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 21, 2026

En la liga uruguaya formó parte de otros seis clubes y tuvo estadías cortas por el fútbol de España (Racing Ferrol y Cádiz), Argentina (Arsenal de Sarandí) y Chile (Unión Española).

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Nacional le dio la oportunidad para hacer sus primeros pasos en la dirección técnica, ya que en 2016 comandó al conjunto de reserva y a lo largo de todo 2018 se hizo cargo del primer equipo, en el que logró 32 victorias, 12 empates y 10 derrotas, aunque en 4 encuentros contra el archirrival Peñarol perdió 2 e igualó 2.

A mediados de 2019 cruzó la frontera por primera vez como entrenador hacia Argentina, país que le brindó su mejor campaña hasta el momento. Comenzó en Talleres de Córdoba, al que le imprimió un gran nivel de juego y lo clasificó a la Copa Sudamericana de 2021 y a la Libertadores de 2022, después llegó a una final de Copa Argentina y alcanzó el tercer puesto del campeonato de Primera División.

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En diciembre de 2021, tras 43 triunfos, 20 empates y 25 derrotas en 88 partidos, decidió partir hacia Brasil para hacerse cargo de Internacional de Porto Alegre.

La experiencia brasileña no fue buena y duró poco más de tres meses: un saldo de seis victorias, seis empates y cinco partidos perdidos lo dejó sin trabajo en abril de 2022, pero la oportunidad de regresar a Argentina apareció rápidamente en el horizonte.

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El Vélez Sarsfield lo convocó para enderezar el barco de cara al segundo semestre del año, con una serie ante el poderoso River Plate por los octavos de final de la Libertadores, que contra todo pronóstico el conjunto del recién llegado Medina pudo superar.

Aquella copa ilusionó al Vélez, ya que el joven plantel accedió a semifinales contra el Flamengo, club brasileño que dio un duro golpe en la ida al ganar por 0-4 como visitante y luego por 2-1 como local.

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La relación con Vélez se deterioró por malos resultados, al punto de que en febrero de 2023, tras cuatro partidos sin conocer la victoria por el torneo local, Medina renunció.

Un prolongado impasse de nueve meses sin puesto se terminó con el llamado desde el Granada español, en el que asumió en noviembre de 2023, pero apenas logró un triunfo, cuatro empates y nueve derrotas, lo que motorizó su despido.

Jugadores de Estudiantes de la Plata y un festejo de gol contra Medellín en la Copa Libertadores. Colprensa

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Su penúltima experiencia volvió a sentarlo en el banquillo del Talleres, donde la experiencia fue agridulce: logró su primer trofeo (la Supercopa Internacional de la Liga argentina) con un triunfo por penaltis ante el River de Marcelo Gallardo, pero perdió más partidos (diez) de los que ganó (siete).

El 2026 de Medina a cargo del Estudiantes vuelve a marcar una tendencia recurrente en su carrera, ya que en 44 partidos disputados ganó 18, empató 11 y perdió 15, en los que festejó la Supercopa Argentina hace pocos días tras vencer a Independiente Rivadavia de Mendoza, pero no superó los octavos de final de los Torneos Apertura y Clausura y cayó en cuartos de la Copa Argentina.

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Este sábado 'el Cacique' y su Pincha se juegan mucho, y el estilo de vértigo y pierna fuerte del uruguayo tendrá que lograr otra hazaña ante el poderoso Palmeiras.