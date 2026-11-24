Tras el duelo entre Boca Juniors de Cali y Deportes Quindío, el pasado lunes en la gran final de ida del Torneo BetPlay II-2026; el cuadro 'cuyabro' fue víctima de varios ataques con piedra saliendo del estadio Municipal Raúl Muranda, de Yumbo.

Y es que, según lo comunicó y confirmó hace un par de minutos ACOLFUTPRO; el conjunto de Armenia sufrió delicada decisión retirándose del recinto deportivo, a causa de la intolerancia y actitudes violentas por parte de la hinchada vallecaucana.

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Con piedras, los agresores rompieron vidrios del bus en el que se transportaba el equipo, poniendo en peligro la integridad y bienestar de los futbolistas del Deportes Quindío; quienes pasaron momentos de incertidumbre y mucha angustia a causa de esta situación.

🚨 Rechazamos de manera categórica los cobardes actos de violencia perpetrados contra el bus que transportaba a los futbolistas y a toda la delegación del @QuindioOficial , tras finalizar el partido de ida de la final del #TorneoBetPlay @Dimayor en el municipio de Yumbo, Valle… pic.twitter.com/7uatSakQ2m — ACOLFUTPRO (@acolfutpro) November 24, 2026

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"Rechazamos de manera categórica los cobardes actos de violencia perpetrados contra el bus que transportaba a los futbolistas y a toda la delegación del Deportes Quindío, tras finalizar el partido de ida de la final del Torneo BetPlay, en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca", indicó de entrada el comunicado de ACOLFUTPRO.



En el posteo que la asociación de futbolistas colombianos realizó en redes, tambipen dio detalles de cómo fue el atasque y la manera en la que los agresores actuaron frente al autobus 'cuyabro': "En las imágenes se ve el tamaño de la piedra que rompió uno de los vidrios y que estuvo cerca de herir al futbolista Javier Reina. El fútbol es una fiesta que debe unirnos y jamás puede convertirse en un escenario de barbarie que ponga en riesgo la vida e integridad de los futbolistas ni de ningún ciudadano".

"Estos hechos empañan el espíritu deportivo y no representan a las verdaderas hinchadas del país. Hacemos un llamado urgente a la cordura, al respeto y a la paz en los estadios y sus alrededores", concluyó el comunicado, en el que ACOLFUTPRO se refirió a los hechos presentados a las afueras del estadio Municipal Raúl Muranda, de Yumbo.

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Quindío, ¡muy cerca del ascenso!

El conjunto armenio venció 0-2 el pasado martes a Boca Juniors de Cali, en condición de visitante, llegando con importante ventaja para el duelo de vuelta, en la final del Torneo BetPlay II-2026.

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El cuadro 'cuyabro', solo necesita de un empate o, incluso, perder por diferencia adversa de un gol, para asegurar su presencia en la gran final del ascenso.

El sábado 28 de noviembre se jugará la final del vuelta, en el estadio Centenario de Armenia.