Vea el gol de Jorge Carrascal en Flamengo vs. Atlético Mineiro, en el Brasileirao

Este lunes, en el Brasileirao, Flamengo venció 3-2 a Atlético Mineiro gracias a un agónico gol del colombiano Jorge Carrascal.

Al 90+9', Carrascal fue el encargado de cobrar un penalti, el cual ejecutó con un derechazo bien colocado y ajustado al palo.

Publicidad

Vea el gol de Jorge Carrascal:

Carrascal marca de pênalti nos acréscimos e mantém o Flamengo na liderança do Brasileirão! pic.twitter.com/bJZ5NNM9Oi — ge (@geglobo) October 27, 2026