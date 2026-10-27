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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el gol de Jorge Carrascal en Flamengo vs. Atlético Mineiro, en el Brasileirao

Vea el gol de Jorge Carrascal en Flamengo vs. Atlético Mineiro, en el Brasileirao

El volante colombiano Jorge Carrascal le dio a Flamengo una agónica victoria sobre Atlético Mineiro que los mantiene en la cima del fútbol brasileño. ¡Vea el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de oct, 2026
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Jorge Carrascal, colombiano de Flamengo.
Jorge Carrascal, colombiano de Flamengo.
Flamengo.

Este lunes, en el Brasileirao, Flamengo venció 3-2 a Atlético Mineiro gracias a un agónico gol del colombiano Jorge Carrascal.

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Al 90+9', Carrascal fue el encargado de cobrar un penalti, el cual ejecutó con un derechazo bien colocado y ajustado al palo.

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