Vea el gol de Jorge Carrascal en Flamengo vs. Atlético Mineiro, en el Brasileirao

Este lunes, en el Brasileirao, Flamengo venció 3-2 a Atlético Mineiro gracias a un agónico gol del colombiano Jorge Carrascal.
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Al 90+9', Carrascal fue el encargado de cobrar un penalti, el cual ejecutó con un derechazo bien colocado y ajustado al palo.
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Vea el gol de Jorge Carrascal:
Carrascal marca de pênalti nos acréscimos e mantém o Flamengo na liderança do Brasileirão! pic.twitter.com/bJZ5NNM9Oi— ge (@geglobo) October 27, 2026
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