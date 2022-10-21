Gol Caracol Selección Ghana
Selección Ghana
Nueva selección clasificada al Mundial 2026: se siguen confirmando y ya son 21
Poco a poco, las Eliminatorias de las diferentes confederaciones se van terminando y, por eso, se definen nuevos cupos para el Mundial 2026.
Andre Ayew, jugador de Ghana, vivió un verdadera tragedia en el Mundial de Qatar 2022
El capitán y delantero de la Selección de Ghana, Andre Ayew, durante la cita orbital en tierras cataríes, sufrió la muerte de un ahijado y el desmayo de su hija.
Diego Alonso: "Hicimos el trabajo que teníamos que hacer, no hay nada que reclamar a los jugadores"
El entrenador de Uruguay, Diego Alonso, lamentó la eliminación de los 'charrúas' en el Mundial Qatar 2022. De otro lado, hizo énfasis en el buen partido que disputaron sus dirigidos.
La reacción de Federico Valverde, tras la atajada del arquero de Uruguay en el penalti contra Ghana
Después de que Sergio Rochet detuviera la pena máxima de los africanos, el volante 'charrúa', Federico Valverde, tuvo una particular 'celebración' frente al árbitro.
Daniel Amartey, de Ghana: "Para mí, sí era importante impedir que Uruguay pasara a octavos de final"
El defensor central de Ghana, Daniel Amartey, admitió este viernes que deseaba que Uruguay no clasificara a la siguiente ronda en el Mundial de Qatar 2022.
En Uruguay no ocultaron su furia con el árbitro Daniel Siebert, al finalizar el duelo contra Ghana
Los futbolistas de la Selección de Uruguay, tras el pitazo final del partido frente a Ghana, encararon al árbitro alemán Daniel Siebert por su actuación.
Vaivén de emociones para los hinchas de la 'celeste', en Uruguay: de la euforia a la impotencia
Los fanáticos de la Selección Uruguay vivieron con intensidad el partido contra Ghana, que ganaron 2-0, pero no les alcanzó para estar en octavos del Mundial Qatar 2022.
Diego Godín fue certero: "No hay que buscar excusas, estamos dolidos y tristes por la eliminación"
Uno de los referentes de la Selección Uruguay, como Diego Godín, se pronunció sobre lo vivido en Qatar 2022, respaldó a Diego Alonso y dejó ver lo afectados que están.
Resumen de Ghana vs. Uruguay: así fue el partido del grupo H del Mundial Qatar 2022
Reviva los goles y mejores momentos de la victoria de los 'charrúas' 2-0 frente a los africanos, en un duelo que tuvo absolutamente de todo.
Mundial Qatar 2022: estos son los clasificados del Grupo H
Definición llena de emociones y grandes duelos, que además de varias sorpresas, dejó claros los clasificados del grupo H para los octavos de final del Mundial Qatar 2022.