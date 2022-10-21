Síguenos en::
Gol Caracol  / Selección Ghana

Selección Ghana

  Imagen de referencia del trofeo de la Copa del Mundo
    Imagen de referencia del trofeo de la Copa del Mundo
    AFP
    Gol Caracol

    Nueva selección clasificada al Mundial 2026: se siguen confirmando y ya son 21

    Poco a poco, las Eliminatorias de las diferentes confederaciones se van terminando y, por eso, se definen nuevos cupos para el Mundial 2026.

  Andre Ayew, jugador de la Selección de Ghana.
    Andre Ayew, jugador de la Selección de Ghana.
    PABLO PORCIUNCULA/AFP
    Gol Caracol

    Andre Ayew, jugador de Ghana, vivió un verdadera tragedia en el Mundial de Qatar 2022

    El capitán y delantero de la Selección de Ghana, Andre Ayew, durante la cita orbital en tierras cataríes, sufrió la muerte de un ahijado y el desmayo de su hija.

  • Diego Alonso
    Diego Alonso, entrenador de Uruguay.
    AFP
    Gol Caracol

    Diego Alonso: "Hicimos el trabajo que teníamos que hacer, no hay nada que reclamar a los jugadores"

    El entrenador de Uruguay, Diego Alonso, lamentó la eliminación de los 'charrúas' en el Mundial Qatar 2022. De otro lado, hizo énfasis en el buen partido que disputaron sus dirigidos.

  • federico-valverde-uruguay
    Federico Valverde tras quedar eliminado del Mundial de Qatar 2022 con la selección de Uruguay
    FRANCOIS-XAVIER MARIT/AFP
    Gol Caracol

    La reacción de Federico Valverde, tras la atajada del arquero de Uruguay en el penalti contra Ghana

    Después de que Sergio Rochet detuviera la pena máxima de los africanos, el volante 'charrúa', Federico Valverde, tuvo una particular 'celebración' frente al árbitro.

  Daniel Amartey, defensor de Ghana enfrentando a Uruguay
    Daniel Amartey, defensor de Ghana enfrentando a Uruguay
    AFP
    Gol Caracol

    Daniel Amartey, de Ghana: "Para mí, sí era importante impedir que Uruguay pasara a octavos de final"

    El defensor central de Ghana, Daniel Amartey, admitió este viernes que deseaba que Uruguay no clasificara a la siguiente ronda en el Mundial de Qatar 2022.

  Daniel Siebert fue increpado e insultado por los jugadores de Uruguay, al término del partido frente a Ghana.
    Daniel Siebert fue increpado e insultado por los jugadores de Uruguay, al término del partido frente a Ghana.
    Ryan Pierse/Getty Images
    Gol Caracol

    En Uruguay no ocultaron su furia con el árbitro Daniel Siebert, al finalizar el duelo contra Ghana

    Los futbolistas de la Selección de Uruguay, tras el pitazo final del partido frente a Ghana, encararon al árbitro alemán Daniel Siebert por su actuación.

  Hinchas de Uruguay en las gradas del estadio Al-Janoub.
    Hinchas de Uruguay en las gradas del estadio Al-Janoub.
    Elsa/Getty Images
    Gol Caracol

    Vaivén de emociones para los hinchas de la 'celeste', en Uruguay: de la euforia a la impotencia

    Los fanáticos de la Selección Uruguay vivieron con intensidad el partido contra Ghana, que ganaron 2-0, pero no les alcanzó para estar en octavos del Mundial Qatar 2022.

  Diego Godín, en el banco de Uruguay frente a Ghana. La 'celeste' quedó eliminada del Mundial.
    Diego Godín, en el banco de Uruguay frente a Ghana. La 'celeste' quedó eliminada del Mundial.
    Fantasista/Getty Images
    Gol Caracol

    Diego Godín fue certero: "No hay que buscar excusas, estamos dolidos y tristes por la eliminación"

    Uno de los referentes de la Selección Uruguay, como Diego Godín, se pronunció sobre lo vivido en Qatar 2022, respaldó a Diego Alonso y dejó ver lo afectados que están.

  Ghana vs. Uruguay - Mundial Qatar 2022
    Ghana vs. Uruguay - Mundial Qatar 2022
    AFP
    Gol Caracol

    Resumen de Ghana vs. Uruguay: así fue el partido del grupo H del Mundial Qatar 2022

    Reviva los goles y mejores momentos de la victoria de los 'charrúas' 2-0 frente a los africanos, en un duelo que tuvo absolutamente de todo.

  Portugal vs. Uruguay - Mundial Qatar 2022 - Cristiano Ronaldo
    Portugal vs. Uruguay - Mundial Qatar 2022 - Cristiano Ronaldo
    AFP
    Gol Caracol

    Mundial Qatar 2022: estos son los clasificados del Grupo H

    Definición llena de emociones y grandes duelos, que además de varias sorpresas, dejó claros los clasificados del grupo H para los octavos de final del Mundial Qatar 2022.

Sebastián Villa con Independiente Rivadavia vs Boca Juniors
Sebastián Villa con Independiente Rivadavia vs Boca Juniors
AFP
Colombianos en el exterior

Un alivio para Sebastián Villa; 'ganó partido' en caso que lo agobiaba en Argentina

Sebastián Villa es una de las figuras de Independiente Rivadavia y en las últimas horas se presentó una novedad con respecto a sus problemas más allá de las canchas en territorio argentino.

Jhon Durán
Jhon Durán con el Fenerbahçe - Foto:
AFP
Colombianos en el exterior

En Fenerbahçe se zafarían de Jhon Durán; sueldo que le pagan lo devolvería a Arabia Saudita

Nueva información llega desde Turquía que envuelve el posible futuro del colombiano Jhon Durán, quien recientemente regresó a entrenamientos tras una larga ausencia por lesión.

Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz, fichaje del Bayern Múnich en 2025 - Foto:
AFP
Colombianos en el exterior

Bayern Múnich vs Brujas EN VIVO; hora y TV para ver el partido de Luis Díaz en Champions League

Este miércoles, el Bayern Múnich, con Luis Díaz, buscará seguir invicto en la actual edición de la Champions

Jhon Jáder Durán podría recaer en otra liga de Europa
Jhon Jáder Durán podría recaer en otra liga de Europa
Foto: Fenerbahce.
Colombianos en el exterior

¿Dónde jugará Jhon Jáder Durán si ‘CR7’ no lo recibe de vuelta? Suena para varios grandes

El delantero colombiano tendría sus días contados en el Fenerbahce de Turquía, club al que se unió a mitad de 2025 y en el que no pudo mostrar lo mejor de sí.

Atlas vs. León.
Atlas vs. León.
AFP.
Colombianos en el exterior

Atlas vs. León, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de la Liga MX

Este miércoles 22 de octubre, Atlas se enfrentara a León por la jornada 14 de la Liga de México. Habrá duelo colombiano entre Camilo Vargas y James Rodríguez.

Luis Javier Suárez con el Sporting
Luis Javier Suárez con el Sporting - Foto:
Sporting Lisboa
Colombianos en el exterior

Luis Javier Suárez; de los difíciles años y depresión, a vivir el "mejor momento de su carrera"

El delantero colombiano, que actualmente milita en el Sporting de Lisboa, se confesó y refirió a ese difícil camino que ha tenido que andar, para llegar hasta su buena actualidad.

Flamengo vs Racing
Flamengo vs Racing
Fotos: X/ @Flamengo_en y @RacingClub
Colombianos en el exterior

Flamengo vs. Racing, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Copa Libertadores

Duelo de colombianos por un cupo en la final de la Copa Libertadores. El Flamengo, de Jorge Carrascal, recibirá en su estadio a Racing, de Duván Vergara. ¡Prográmese con el encuentro!

Guadalajara sería una de las subsedes.
Guadalajara sería una de las subsedes.
Foto: Chivas.
Gol Caracol

México y Estados Unidos se postulan para hacer otro Mundial de mayores, tras el de 2026

Los anfitriones de la próxima Copa del Mundo no se conforman y van por más, según se lo manifestarán a la FIFA, a la que le presentarán una nueva candidatura.

Sebastián Villa, colombiano de Independiente Rivadavia.
Sebastián Villa, colombiano de Independiente Rivadavia.
Independiente Rivadavia.
Colombianos en el exterior

Noticia de última hora con Sebastián Villa: decisión final en caso de abuso sexual

La prensa confirmó la determinación que tomó la justicia argentina por la denuncia en su contra por "abuso sexual con acceso carnal" a la joven Tamara Roldán.

Real Cartagena vs. Cúcuta Deportivo.
Real Cartagena vs. Cúcuta Deportivo.
Real Cartagena.
Fútbol Colombiano

Así se jugará la última fecha del Torneo BetPlay II-2025: ¿un histórico se queda por fuera?

El Torneo de ascenso del fútbol colombiano está en la recta final del todos contra todos y todo se definirá el próximo lunes 27 de octubre.