“Nunca pensé que lograría ser futbolista; soy una chica y me gusta hacerme las uñas”

Alisha Lehmann es una de las jugadoras reconocidas en Europa por su calidad dentro del campo pero también por lo mediática que es, ya que tiene mucha repercusión en la prensa y por supuesto en redes sociales, donde tiene más de 16 millones de seguidores.

La actual futbolista de la Juventus de Italia y también expareja del brasileño Douglas Luiz decidió dar una entrevista para hablar de las críticas y señalamientos que recibe a diario.

Lehmann mostró confianza en ella, en su talento y en su aspecto físico, ya que muchos la tildan de modelo por su manera de arreglarse hasta a la hora de los partidos.

Alisha Lehmann y las críticas por maquillarse para jugar fútbol

“Soy una chica, soy femenina y me gustan las uñas. La gente habla demasiado de estas cosas pero no influyen de ninguna manera en mi rendimiento en el campo. Siempre me critican por estas cosas, pero no me importa lo que escriban”, se confesó la suiza en una entrevista con el diario ‘The Sun’.

De hecho, Lehmann decidió centrarse en lo deportivo y contar además que desde temprana edad había marcado diferencia en la cancha, aún cuando jugaba con personas del genero masculino.

“Empecé a jugar a los seis o siete años, era más rápida que los niños. Siempre tuve claro que quería jugar al fútbol”, agregó.

Pero la frase que más resaltó fue cuando decidió abrir su corazón y mencionar que “nunca creí que pudiera convertirme en una futbolista de verdad. Nunca pensé que lo lograría”, por las dificultades que había y existen aún para las jugadoras en la mayoría de países.