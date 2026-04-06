“O’Higgins, es buen equipo y ataca bastante, aunque en el papel puede ser favorito Millonarios”

Millonarios visitará a O'Higgins en la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, y con el equipo ya afinando detalles en Chile, con Falcao García incluido en sus convocados, en Gol Caracol le contamos un poco más sobre el elenco austral al que se medirán los 'embajadores'.

Por eso, en este portal hablamos con el periodista Carlos González, de 'La Tercera', quien se refirió a las virtudes y debilidades del cuadro 'celeste', de cómo ven a los azules en dicho país, y hasta de lo que piensan de la presencia del 'Tigre' Falcao.

¿Qué podemos esperar de O'Higgins, cuáles son virtudes y debilidades?

"O'Higgins es un muy buen equipo, es dinámico, ordenado con un técnico que es muy amante del buen juego, del buen trato de balón. Es un equipo que ataca bastante, que tiene un muy buen circuito en la creación. A veces su debilidad es muchas veces cuando lo pueden sorprende retrocediendo de contra, pero es un un equipo bien interesante de ver y atractivo de ver".

¿Cómo ven a Millonarios en Chile para este partido? ¿Cuál es el favorito?

"Millonarios, también es un muy buen equipo, tiene un muy buen cuerpo técnico donde es posible que con el plantel que tiene o en el buen momento su figura, por ejemplo, como el el Tucu Contreras, hace que sea un un equipo de mucho peligro también. Además, es un equipo grande que sabe jugar este tipo de torneo y tiene bastante oficio. Si bien puede ser favorito en el papel Millonarios, me parece que es un equipo bien respetable, es un equipo que de local se hizo fuerte frente a Bahía en Copa Libertadores y frente a Tolima también. Entonces, es un equipo que se puede sin duda ver como un rival, a lo mejor que no hay que subestimar. Es un buen equipo".



Jugadores de Millonarios celebrando su triunfo sobre Nacional. Millonarios.

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¿Se habla algo de la presencia de Falcao en Rancagua?

"Respecto a la presencia de Falcao, la gente obviamente, valora un jugador de esa trayectoria como lo es Falcao, quien triunfó en Europa, en la Selección Colombia y es una gran figura para el fútbol sudamericano. Más allá de que esté hoy en el ocaso de su carrera y que quizás no tenga la efectividad que tenía, es un jugador que es una es una figura.

Es como ver Arturo Vidal o como era Alexis Sánchez. Entonces, me parece que es algo que obviamente la gente sabrá disfrutar".

¿Cuáles son los jugadores clave de este OHiggins?

"Me parece que los jugadores están en muy buen momento, Francisco González es una de sus principales figuras, es el mejor jugador de O'Higgins en este momento y también está Martín Sarrafiore que también es un volante de mucha llegada, de muy buena técnica, que además se puede ir acoplándose a las bandas si es necesario y también está Felipe Faúndez quien también es un jugador más defensivo, que ha tenido ahí incluso experiencia ahora en la selección chilena".

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¿Cómo va en el campeonato chileno?

"Es un buen equipo, son jugadores bien interesantes y por último, el equipo va de sexto lugar con 13 puntos en el campeonato chileno. Está cerca de Colo-Colo, está cinco puntos de Colo-Colo, y es un equipo que como ha tenido ahora en el campeonato de internacional y en el torneo local, quizás no tiene tantos puntos como debería, pero pero sí está haciendo una muy buena campaña ahí de la mano de de Lucas Fabián como técnico".