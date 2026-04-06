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Gol Caracol  / “O’Higgins, es buen equipo y ataca bastante, aunque en el papel puede ser favorito Millonarios”
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“O’Higgins, es buen equipo y ataca bastante, aunque en el papel puede ser favorito Millonarios”

Este martes, Millonarios comenzará su participación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, y su primer reto será en Rancagua. Acá le contamos sobre el equipo chileno.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 6 de abr, 2026
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O Higgins vs Millonarios
O Higgins vs Millonarios Copa Sudamericana 2026 - Fotos:
AFP

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