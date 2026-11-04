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Gol Caracol  / Owono se pronunció tras la muerte de Jesús de Miguel; "los días más difíciles de mi vida"

Owono se pronunció tras la muerte de Jesús de Miguel; "los días más difíciles de mi vida"

Jesús Owono, arquero del Andorra, ha sido objeto de comentarios y juicios en medios y en las redes sociales después del choque que le produjo la muerte a Jesús de Miguel, de Tenerife.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de nov, 2026
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Jesús Owono, arquero del FC Andorra
Jesús Owono, arquero del FC Andorra
AFP

"Están siendo los días más difíciles de mi vida", reconoció este miércoles el portero del FC Andorra Jesús Owono después del fallecimiento del delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel por una dura entrada del guardameta natural de Guinea Ecuatorial en el partido disputado por ambos equipos el lunes.

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El de Bata, a través de un comunicado del equipo andorrano, ha enviado un mensaje de apoyo a la familia del delantero madrileño que falleció en un hospital de Tenerife horas después de caer gravemente lesionado. "Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús", asegura el guardameta.

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El FC Andorra continua profundamente afectado por la muerte del delantero madrileño después de una peligrosa entrada de Jesús Owono en los minutos de prolongación en el partido del lunes entre el CD Tenerife y el FC Andorra. "Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, su familia y en todas las personas que lo querían", añadió.

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El portero asegura que afrontará todo lo que venga después de está trágica noticia. "Sé que habrá muchas cuestiones que abordar. Afrontaré lo que venga con todo el respeto. Ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en una cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús".

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Cabe indicar que después de lo sucedido, al nacido en Guinea Ecuatorial le tocó cerrar sus cuentas en redes sociales en las horas posteriores al incidente, como quiera que muchos usuarios digitales apuntaron en su contra con comentarios y señalamientos.

Jesús de Miguel, falleció a los 30 años de edad.
Jesús de Miguel, falleció a los 30 años de edad.
Foto: AFP

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Fuentes de la prensa española, indicaron que Owono se encontraba en un trance por la acción en la que chocó de frente y en el pecho a De Miguel, en una salida casi que hasta la mitad de la cancha.

Por último, el FC Andorra también se ha involucrado en el tema y pide en su comunicado "la máxima sensibilidad y respeto" por el futbolista de su registro.

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