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Gol Caracol  / Goleador y figura del Barcelona renovará hasta el 2030; el anuncio es inminente

Goleador y figura del Barcelona renovará hasta el 2030; el anuncio es inminente

La prensa española reveló que uno de los delanteros estrellas del Barcelona extenderá su contrato por dos temporadas más. ¡Celebran los blaugranas!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de nov, 2026
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Fútbol Club Barcelona, previo a un partido de la Champions League
Fútbol Club Barcelona, previo a un partido de la Champions League
AFP

El delantero brasileño Raphael Dias 'Raphinha' firmará este jueves la renovación de su contrato con el Barcelona hasta el 30 de junio de 2030, según ha confirmado el club azulgrana.

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El acto tendrá lugar a las 12:00h CET en el despacho del presidente de la entidad, Joan Laporta, ubicado en las oficinas del Spotify Camp Nou. Posteriormente, el capitán del primer equipo azulgrana comparecerá ante los medios de comunicación.

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En septiembre, el director deportivo de la entidad, Anderson Luis de Souza 'Deco, llegó a un principio de acuerdo con el internacional brasileño para extender su contrato, que expiraba en 2028, por dos temporadas más.

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El delantero de Porto Alegre se ha destapado esta temporada como un '9' de garantías para el equipo de Flick. En los primeros 13 partidos del curso, ya ha marcado 19 goles, 15 de ellos en LaLiga y otros cuatro en la Liga de Campeones.

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