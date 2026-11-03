Síguenos en:
Tendencias:
HARRY KANE
LUIS DÍAZ
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Duro castigo en puerta: la sanción a la que se expone Owono tras la jugada con Jesús de Miguel

Duro castigo en puerta: la sanción a la que se expone Owono tras la jugada con Jesús de Miguel

El Comité Disciplinario pondera una sanción ejemplar tras la fatídica jugada entre el guardameta Jesús Owono y el delantero Jesús de Miguel, que concluyó con la muerte de este último.

Por: EFE
Actualizado: 3 de nov, 2026
Comparta en:
Jesús Owono, arquero del FC Andorra, y el fallecido Jesús de Miguel.
Jesús Owono, arquero del FC Andorra, y el fallecido Jesús de Miguel.
Fotos: AFP

Jesús Owono, arquero del Andorra, podría ser sancionado con hasta 12 partidos por su expulsión este lunes en la recta final del partido CD Tenerife-Andorra, correspondiente a la duodécima fecha de LaLiga Hypermotion (Segunda División española), tras "impactar bruscamente" sobre el futbolista del Tenerife, Jesús de Miguel, si el Comité de Competición aplica el artículo 102 del Reglamento de la RFEF.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

El jugador del Tenerife, que ingresó en urgencias en el hospital Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, de Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias), falleció este martes a primera hora de la mañana.

Publicidad

Últimas noticias

El Baby Fútbol, de nuevo será la atracción en Medellín en enero de 2027. CORPORACIÓN LOS PAISITAS
Gol Caracol

La Corporación Los Paisitas, lista para recibir el Baby Fútbol y 31 deportes más en enero de 2027

En el Estadio Metropolitano se jugará la final de la Copa Sudamericana 2026.
Gol Caracol

En Argentina siguen pendientes de Boca Juniors vs. Mineiro, que se jugará en el Metropolitano

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en relación con la sanción deportiva, podría aplicar el artículo 102, que relata las sanciones derivadas del epígrafe 'Producirse de manera violenta hacia un/a adversario/a'.

Publicidad

"Producirse de manera violenta con un/a adversario/a, con ocasión del juego, originando consecuencias dañosas o lesivas que sean consideradas como graves, por su propia naturaleza o por la inactividad que pudieran determinar, y siempre que no constituya falta de mayor entidad, se sancionará con suspensión de cuatro a doce partidos", dice el artículo.

Jesús Owono, arquero del FC Andorra.
Jesús Owono, arquero del FC Andorra.
Foto: AFP

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Manuel Ángel Pérez Hernández, árbitro del partido entre el Tenerife y el Andorra, envió a ambos equipos al vestuario después de la dura entrada que dejó inconsciente sobre el terreno de juego al jugador del conjunto canario Jesús de Miguel y "ante la gravedad de los hechos", según escribió en el acta.

Publicidad

El colegiado añadió en el acta que decidió la suspensión del encuentro en el minuto 96 de "mutuo acuerdo entre todas las partes".

"El partido fue detenido en el minuto 96 para la atención médica del jugador dorsal 9 del equipo local. Ante la gravedad de los hechos y no observando mejoría sobre el estado de salud de dicho jugador, nos retiramos a vestuarios", explica el colegiado en el escrito, publicado en la página web oficial de la RFEF.

Publicidad

"Una vez reunidos con capitanes y delegados de ambos equipos, nos comunican que no se encuentran en disposición anímica de continuar el partido. Por lo tanto, se decide dar por suspendido el partido tras el mutuo acuerdo entre todas las partes", añadió.

Fruto de la dura entrada sobre De Miguel, fue expulsado el arquero Jesús Lázaro Owono "en el minuto 90" por "impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa", agregó el colegiado.

Publicidad

"El jugador fue atendido sobre el terreno de juego, abandonando posteriormente el terreno de juego en camilla. Al cierre del acta no se presenta certificado médico", relata el árbitro en el acta.

El árbitro recoge que "la reanudación" del encuentro "sería mediante un tiro libre directo en el centro del campo favorable al CD Tenerife y restaban dos minutos por jugarse (suspendido en el minuto 96)". El resultado entonces era 2-2.

Publicidad

Jesús Owono, arquero del FC Andorra.
Gol Caracol

¿Jesús Owono, arquero del Andorra, puede ir a prisión tras la muerte de Jesús de Miguel?

Acción de juego en un partido de fútbol.
Gol Caracol

Jesús de Miguel y las muertes por impacto en el fútbol: un fenómeno tan trágico como poco habitual

Jesús de Miguel, falleció a los 30 años de edad.
Gol Caracol

¿Quién era Jesús de Miguel, el jugador del Tenerife que murió tras choque con arquero de Andorra?

Publicidad

Publicidad

Publicidad