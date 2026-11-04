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Gol Caracol  / Malas noticias en el Barcelona; figura se lesionó y se perderá el partido contra Atlético de Madrid

Malas noticias en el Barcelona; figura se lesionó y se perderá el partido contra Atlético de Madrid

Barcelona sufre un duro golpe en el mediocampo tras perder a una de sus figuras clave por problemas físicos en la pierna derecha. ¿De quién se trata?

Por: EFE
Actualizado: 4 de nov, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Barcelona ha tenido un inicio excepcional en la Liga de España.
Barcelona ha tenido un inicio excepcional en la Liga de España.
Foto: Getty Imágenes

El centrocampista Rodrigo Hernández 'Rodri' será baja en el partido que el Barcelona disputará este domingo ante el Atlético de Madrid por una "pequeña lesión" en el bíceps femoral de la pierna derecha.

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Así lo comunicó este miércoles el club catalán después de las pruebas a la que fue sometido el futbolista madrileño, que fue sustituido en el descanso del encuentro de la Liga de Campeones frente el Aston Villa a causa de molestias físicas.

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El seleccionador de España, Luis de la Fuente, dará a conocer este viernes la lista de convocados para los partidos de la quinta y sexta jornadas de la fase de grupos de esta competición.

En su comunicado, el Barcelona señala que el tiempo de recuperación del capitán de la selección española "lo marcará la evolución de la lesión".

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La baja de Rodri se suma a las de los defensas Jules Koundé, Eric García, Xavi Espart y Andreas Christensen y el centrocampista Dani Olmo, además del delantero Roony Bardghji, lesionado de larga duración.

Rodri, jugador del Barcelona
Rodri, jugador del Barcelona
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Desde su llegada este verano procedente del Manchester City, Rodri se ha convertido en un fijo para el técnico barcelonista, Hansi Flick. Ha disputado 14 partidos como titular (10 en LaLiga y 4 en LaLiga de Campeones), siendo el quinto futbolista que más minutos ha sumado (945) en la plantilla azulgrana.

Con su ausencia, el técnico alemán deberá decidir si cuenta con Marc Bernal, como ocurrió anoche en el partido de Champions League ante el Aston Villa, o si por el contrario se decide por Frenkie de Jong, que ya ha empezado a jugar tras una lesión en la rodilla sufrida en el pasado Mundial.

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