Getafe vs. Brighton, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el juego de Johan Mojica en Conference League

El Getafe, revitalizado por su última victoria frente al Sevilla, desafiará este jueves en el Coliseum al poderío del Brighton, tercero en la Premier League y uno de los equipos más en forma de Europa, con el objetivo de conseguir su primer triunfo en la Liga Conferencia después de sumar solo un punto en las dos primeras jornadas.

Las diferencias entre ambos clubes son notables. Mientras el Brighton disfruta de una posición privilegiada en la Premier League y acaba de derrotar al Manchester City a domicilio, el Getafe intenta recuperar la estabilidad después de varias semanas de resultados adversos, críticas y problemas defensivos que han condicionado su inicio de temporada.

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La Liga Conferencia tampoco ha ofrecido demasiadas alegrías al equipo de Bordalás. El empate frente al Universitatea Craiova (1-1) y la goleada encajada contra el Lugano (2-5) le han dejado con un solo punto, en la trigésima posición de la clasificación y con la necesidad de reaccionar para no comprometer sus posibilidades de continuar en Europa.

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El Brighton, por el contrario, es la revelación de la Premier League. Suma cuatro unidades y todavía no ha encajado ningún gol en la competición. Su profundidad de plantilla, respaldada por una capacidad económica muy superior a la del Getafe, le permite afrontar las exigencias del calendario con numerosas alternativas.



Bordalás advirtió de que su rival es uno de los que están más en forma del fútbol europeo y destacó la variedad de recursos de su próximo adversario: "Tiene para hacer tres onces. No dos, tres", afirmó. Sin embargo, el Getafe dispone de argumentos para afrontar el encuentro con más optimismo que hace unos días. La victoria ante el Sevilla (3-1), sirvió para aliviar tensión acumulada tras varios tropiezos y dudas.

En el apartado de efectivos, la principal novedad de la convocatoria podría ser Zaid Romero. El central argentino completó este miércoles el entrenamiento con sus compañeros después de varias semanas de recuperación por una lesión en el cuádriceps izquierdo, aunque Bordalás todavía no confirmó si estará disponible para el encuentro. Uche y Juanmi siguen lesionados y Carvajal no está inscrito en la competición.

Johan Mojica en el once titular del Getafe contra Celta de Vigo. AFP.

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Fabian Huerzeler ha convertyido al Brighton en el equipo más goleador de la competición (24 tantos) y que solo ha perdido en Stamford Bridge y Anfield. Y eso pese a la lesión de su mejor jugador, Kaoru Mitoma, que no juega desde mayo.

La presencia de Pascal Gross, tras su paso por la Bundesliga, la irrupción de Chema Andrés en el centro del campo y la aportación de futbolistas como Ayari, con su disparo desde fuera del área y Charalampos Kostoulas, imagen viva del gran momento del fútbol griego, despliegan un equipo con variantes y que tras un par de intentos fallidos en el pasado quieren conquistar también Europa.

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Eso sí, el buen momento en liga invita a las rotaciones en la Conference, por lo que es posible que jugadores que fueron suplentes contra el Manchester City el fin de semana, como Georginio Rutter en la delantera y Jack Hinshelwood en la mediapunta, sean titulares este jueves, así como Malick Yalcoure, en la banda derecha.

El empate contra el Jablonek da un extra de necesidad al Brighton de ganar este encuentro, ya que tras dos jornadas suman cuatro puntos y están fuera del 'top 8' de la competición.

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Getafe vs Brighton EN VIVO, hora y TV del partido por Liga de Conferencia:

Fecha: Jueves 5 de noviembre de 2026

Hora: 3:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Coliseum (Getafe, España)

Transmisión: Disney+ Premium