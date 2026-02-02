Cristiano Ronaldo se opone a fichaje de Karim Benzema a Al Hilal; formó conflicto en Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo entró en rebeldía con Al Nassr. El astro portugués no figuró en la lista de convocados para el partido entre su equipo y Al Riyadh por la jornada 20 de la Saudi Pro League, encendiendo las alarmas en sus fanáticos. Sin embargo, la razón de su ausencia no sería deportiva o médica, sino que involucraría a uno de sus mejores compañeros en su etapa en el Real Madrid, Karim Benzema.

De acuerdo con la prensa, CR7 estaría muy molesto por el manejo de su club por parte de los dueños, los cuales para el 'luso' no estarían invirtiendo lo suficiente en el equipo y estarían poniendo por encima a otros conjuntos de la liga saudí. Recordemos que Al Nassr hace parte del Fondo de Inversión Píblica de Arabia Saudi (PIF), junto a los otros tres grandes de ese país: Al Ahli, Al Ittihad y Al Hilal, que han ganado una mayor cantidad de títulos en los últimos años en comparación con 'los caballeros de Najd'.

Para rematar, la gota que habría colmado el vaso de la paciencia del capitán de la Selección de Portugal sería la última jugada que planearía hacer el Al Hilal en este mercado de fichajes. De acuerdo, con el periodista francés Santi Aouna, Karim Benzema tendría un acuerdo formal con 'el jefe' para convertirse en su nuevo delantero inmediatamente. "Karim Benzema y Al-Hilal han llegado a un acuerdo para un contrato de seis meses para terminar la temporada juntos. Las discusiones ahora se centran en un posible nuevo contrato entre Al-Hilal y Karim Benzema, con el delantero francés presionando por una extensión de contrato. Ambas partes aún deben ponerse de acuerdo sobre el salario y la duración del nuevo contrato, y las negociaciones están en curso en esta etapa", fue lo que publicó en su cuenta de X. El delantero estaría presionando su salida de Al Ittihad, debido a que le habrían ofrecido jugar gratis y solo ganar dinero por sus derechos de imagen, lo cual le habría parecido una ofensa y le haría contemplar su partida de su actual club.

🚨EXCL: 🔵🇫🇷 #SPL |



🔐 Karim Benzema and Al-Hilal have reached an agreement on a six-month deal to finish the season together.



✍️ Discussions are now focused on a potential new contract between Al-Hilal and Karim Benzema, with the french striker pushing for a contract… pic.twitter.com/Faxxz6iTxZ — Santi Aouna (@Santi_J_FM) February 1, 2026

Al Hilal sería el club que estaría más cerca de fichar al Balón de Oro de 2022, por lo que formaría un equipo de ensueño para nuevamente ganar la liga, en la que actualmente es primero con 46 puntos a tres del equipo de Cristiano Ronaldo. Esta situación habría hecho explotar al 'Bicho', quien estaría bloqueando la operación de Benzema con su acérrimo rival. "Cristiano Ronaldo se opone al traspaso de Karim Benzema al Al-Hilal alegando que perjudicaría la competencia leal", informó el periodista Yagız Sabuncuoglu.



🚨 Cristiano Ronaldo, 'adil rekabet ortamına zarar vereceği' gerekçesiyle Karim Benzema’nın Al-Hilal’e transferine karşı çıkıyor. Al-Hilal, Al-Ittihad, Benzema’nın Temsilcisi ve Saudi Pro League yönetimi, sorunu çözmek için görüşmelerini sürdürüyor. https://t.co/9LlBCa4tX0 — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) February 1, 2026