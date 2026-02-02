Cristiano Ronaldo y su ausencia confirmada en Al Nassr; hablan que entró en rebeldía

Al Nassr jugaba este lunes contra el Al Riyadh pero para dicho partido la ausencia más notoria fue la del astro portugués Cristiano Ronaldo, quien no está ni entre los suplentes por decisión propia tras entrar en rebeldía y mostrar una postura seria contra los dueños del equipo de Arabia Saudita, que son los mismos del Al Hilal, equipo rival en dicha liga.

Tras conocerse la alineación del cuadro de Riad sorprendió que el nombre del 'Bicho' no aparecía ni entre las alternativas, confirmando así los rumores y noticias que llegaron desde hace algunas horas sobre la molestia de 'CR7', algo que quedó confirmado.



¿Qué pasa con Cristiano Ronaldo y Al Nassr?

En el medio 'Bein Sports' informaron que "en el entorno del club no hay partes oficiales ni comunicados tranquilizadores. Solo una certeza incómoda: la figura más influyente del fútbol saudí eligió dar un paso al costado, y ese gesto, incluso en silencio, tiene un peso que nadie puede ignorar", algo que quedó retratado este mismo lunes con la ausencia del portugués en el equipo para el duelo frente al Al Riyadh.

De la misma manera explicaron qué es lo que está sucediendo con Cristiano Ronaldo y el Al Nassr, detallando que "según informes de medios portugueses, entre ellos 'A Bola' , la molestia del delantero apunta directamente a la gestión del Fondo de Inversión Pública (PIF) sobre el club de Riad. En un primer momento, desde Arabia Saudita se habló de una dosificación pensando en el duelo ante Al Ittihad del próximo 6 de febrero, pero esa versión perdió fuerza rápidamente".

Our XI. Trust the work. 🎯 pic.twitter.com/HSaorCEnA6 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) February 2, 2026

Con esa información señalan que 'CR7' supone que han perdido la ambición en el proyecto y por eso se han enfocado más en otro de los clubes de los que es dueño el PIF, como el Al Hilal, quien podría contratar al delantero francés exReal Madrid, Karim Benzema, algo que habría generado también malestar en Ronaldo.



Ahora, con la ausencia ya confirmada de Cristiano para el partido de este lunes en la Liga de Arabia Saudita, habrá que esperar si en las siguiente horas o días se resuelve la tensión y podrá aparecer en el próximo duelo que será el viernes 6 de febrero (Al Ittihad).