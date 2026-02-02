"Luis Javier Suárez primero falló una opción y después anota dos golazos, es increíble"

Luis Javier Suárez no para de conquistar a todos en el fútbol portugués. El atacante nuevamente fue la figura del Sporting Lisboa en la victoria 2-1 frente a Nacional, tras anotar el segundo tanto de su equipo en el último minuto con un taco espectacular que ha recibido elogios en Europa.

Tras el duelo, Rui Borges, técnico del Sporting Lisboa, de nuevo ponderó el desempeño del goleador colombiano. "El club es muy inteligente porque tuvimos la capacidad de descubrirlo, a pesar de que ya era maduro. Queríamos un jugador maduro para esa posición y sabíamos que sería impactante, importante. Él y quienes lo rodean son valorados. Su energía es contagiosa, tiene confianza, pero su ética de trabajo sigue siendo la misma", inició diciendo.

Posteriormente, agregó: "Su capacidad de remate: primero falla un gol fácil y luego marca dos golazos, uno de ellos en fuera de juego. Llegó a un gran equipo que lo ayuda a crecer, siempre quiere ser mejor, escucha al entrenador y a los jugadores, y lo primero que le dije hoy fue que atacara la primera zona. Está feliz de estar en un gran club".



Por otro lado, el entrenador habló de la razón por la que el club lisboeta últimamente está ganando sus partidos en los minutos finales, en gran medida gracias a los goles de Suárez. "En todas las demás temporadas, ¿no ha habido partidos en los que se marca en el minuto 90'+6'? El partido termina cuando el árbitro pita la señal. Es la valentía, la convicción y el mérito del equipo, lo que ha sido estupendo. Los equipos se defienden cada vez mejor y se organizan mejor porque nuestro flujo ofensivo ha sido excelente. Hay que reconocer a los rivales por neutralizar nuestras armas, y luego, dentro de las limitaciones del equipo, tenemos que luchar contra eso".

Luis Javier Suárez fue gran figura con Sporting Lisboa. AFP

"Si hubiera tenido a [Gonçalo] Inácio de titular hoy, quizás habría causado otros problemas en la línea defensiva de Nacional, o a Zeno [Debast]. Trincao solo pudo jugar poco tiempo porque estaba limitado, Pote está limitado porque regresa de una lesión... en este sentido, tiene que haber convicción y capacidad individual, pero no tener jugadores es un poco limitante. Edu [Quaresma] volvió a hacer un gran partido, incluso con todas las limitaciones de la mascarilla, que es muy limitante, y Ousmane [Diomande] estuvo competente, pero son diferentes a los demás. Nacional nos dio profundidad y tuvimos que hacer pases más firmes y largos. Aun así, el equipo fue competente, y no es solo este año, la temporada pasada fue igual, y los chicos lo dan todo de una manera fantástica", concluyó, mencionando que las bajas en la nómina han afectado la regularidad de los 'leones'.