Primeras críticas a Néyser Villarreal; “no aprovechó su oportunidad, falló dos ocasiones claras”

Cruzeiro le ganó 1-0 al modesto Betim, en la fecha 6 del campeonato Mineirao, en un partido en el que el colombiano Néyser Villarreal tuvo tiempo de juego pero no pasó su mejor noche con la camiseta del equipo brasileño, algo que hizo que la prensa lo criticara por lo mostrado en el terreno de juego, sabiendo de la apuesta que hicieron por él, cuando llegó libre de Millonarios, donde debutó profesionalmente.

El joven atacante colombiano comenzó como suplente pero al minuto 24 tuvo que entrar por la lesión del exNacional Francisco Da Costa, por lo que hizo de delantero centro pero en Brasil analizaron su actuación en esa posición, disputando casi todo el encuentro.



Críticas a Néyser Villarreal en el Cruzeiro de Brasil

"Néyser Villarreal no aprovechó su oportunidad de jugar, al igual que William, quien fue abucheado por la afición", fue el mensaje inicial en el medio 'Globo Esporte' sobre la pálida presentación del joven colombiano, quien de a poco va acoplandose al ritmo en el balompié internacional, ya que a pesar de tener algunos partidos en Millonarios, es a nivel de Selección Colombia juvenil donde más ha brillado, tanto en el Sudamericano, como en el Mundial de la categoría, certámenes donde ha mostrado su capacidad goleadora y su calidad.

Neyser Villarreal entrenando con el Cruzeiro - Foto: Cruzeiro Oficial

Además, en la calificación que hace dicho diario brasileño citado anteriormente le dieron una nota de 4/10, una de las más bajas, e hicieron un comentario sobre lo dejó el oriundo de Tumaco en el tiempo de juego que le dieron.

"Tuvo una rara oportunidad como delantero centro. Se movió bien, sobre todo en los espacios de ataque, pero falló dos ocasiones claras, disparando fuera en un mano a mano con Jori. Una de ellas se produjo en fuera de juego", detallaron sobre Néyser Villarreal en el 1-0 de Cruzeiro contra Betim.



Cabe recordar que el colombiano viene de a poco entrando en el equipo dirigido por el reconocido director técnico, Tite, ya que al comenzar la temporada y a pesar de venir siendo visto por el entrenador, un edema muscular en el muslo izquierdo lo sacó del día a día del grupo y hasta ahora ha podido sumar minutos, acoplándose al exigente fútbol brasileño.