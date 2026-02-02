Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Primeras críticas a Néyser Villarreal; “no aprovechó su oportunidad, falló dos ocasiones claras”

Primeras críticas a Néyser Villarreal; “no aprovechó su oportunidad, falló dos ocasiones claras”

El joven futbolista colombiano Néyser Villarreal jugó en el triunfo del Cruzeiro en el campeonato Mineiro pero no tuvo su mejor presentación y la prensa brasileña apuntó contra él.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 2 de feb, 2026
Comparta en:
Néyser Villarreal Cruzeiro
Néyser Villarreal entrenando con el Cruzeiro - Foto:
Cruzeiro Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad