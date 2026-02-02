Síguenos en:
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / DT de Flamengo, indignado por expulsión de Jorge Carrascal; "nunca había visto algo así en mi vida"

DT de Flamengo, indignado por expulsión de Jorge Carrascal; "nunca había visto algo así en mi vida"

El volante colombiano vio la tarjeta roja en el inicio del segundo tiempo del duelo por la Supercopa brasileña contra Corinthians, por una jugada finalizando la primera parte.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 2 de feb, 2026
Jorge Carrascal
Jorge Carrascal con Flamengo - Foto:
AFP

