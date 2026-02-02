DT de Flamengo, indignado por expulsión de Jorge Carrascal; "nunca había visto algo así en mi vida"

Flamengo cayó este domingo 2-0 frente a Corinthians y perdió el título de la Supercopa de Brasil 2026. El 'mengao' contó con Jorge Carrascal desde el arranque del juego, sin embargo, fue expulsado en el inicio del segundo tiempo por una falta que cometió finalizando la primera mitad. Esta medida dejó muchas dudas en los presentes en el estadio, ya que el colombiano fue sancionado después de los 15 minutos de descanso, y a partir de ahí el duelo se le hizo cuesta arriba a su club, que finalmente fue derrotado por el 'timao'.

La decisión del juez fue tema de conversación en la rueda de prensa posterior al juego. El técnico de Flamengo, Filipe Luís, se mostró completamente sorprendido por la tarjeta roja al volante de la 'tricolor'. "Nunca había visto algo así en mi vida. No sé si había pasado en ningún otro lugar. Los jugadores esperaron en el campo y volvieron al vestuario como si la jugada ya hubiera sido revisada. Preparamos todo el plan para jugar once contra once. Luego, cuando vi que pasaba por el VAR, empecé a pensar en una estrategia, algún tipo de recurso, para intentar jugar mejor. Aun así, el equipo logró mantener la posesión, intentando empujar al Corinthians hacia su área lo máximo posible. No quiero justificar la derrota ni hablar de eso, pero nunca había visto algo así", afirmó.

Por otra parte, se refirió a si sus jugadores están quedados en el tema físico y por eso han comenzado la temporada con varias derrotas. "Cuando no llegan los resultados, la gente empieza a buscar excusas o a culpar a alguien. Y no es así. Ambos equipos están al principio de la temporada, aún en su mejor forma física. Lo cierto es que mi equipo jugó con un jugador menos prácticamente toda la segunda parte en campo contrario. Si solo se tratara de la condición física, desde luego no habría sido así. En la segunda parte, con un jugador menos, la tendencia habría sido que el Corinthians marcara tres o cuatro goles y ganara cómodamente contra un equipo que debería haber estado en mejor forma física, como dijiste. Y no es así".

Jorge Carrascal en la formación del Flamengo contra Corinthians por la Supercopa de Brasil. AFP

Publicidad

Finalmente, habló de si la llegada de Lucas Paquetá al equipo 'rubro-negro' afecta la titularidad de Carrascal. "Carrascal juega por la derecha, por la izquierda y por el centro. Paquetá también juega por la derecha, por el centro y por la banda izquierda (no por la izquierda, pero sí por la derecha). Juega en ataque y también como mediocampista defensivo. Todas estas son posibilidades para que el entrenador pueda sacarles el máximo rendimiento", sentenció.