Partidos EN VIVO HOY 22 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Este miércoles 22 de julio, el calendario futbolero trae acción en la Copa BetPlay 2026, la Copa Sudamericana, MLS y más.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 22 de julio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
Partidos EN VIVO HOY, miércoles 22 de julio del 2026:
|Hora
|Competencia
|Partido
|Canal de transmisión
|5:00 p. m.
|Copa Sudamericana
|Medellín vs. Vasco da Gama
|DGO, DSports, Paramount+, DAZN, Amazon Prime Video
|5:30 p. m.
|Serie A de Brasil
|Coritiba vs. Palmeiras
|Canal cerrado.
|6:30 p. m.
|MLS
|Philadelphia Union vs. New York Red Bulls
|Apple TV
|6:30 p. m.
|MLS
|FC Cincinnati vs. Vancouver Whitecaps
|Apple TV
|6:30 p. m.
|MLS
|Inter de Miami CF vs. Chicago Fire
|Apple TV
|6:30 p. m.
|MLS
|Columbus Crew vs. New York City
|Apple TV
|6:30 p. m.
|MLS
|New England Revolution vs. Toronto FC
|Apple TV
|7:15 p. m.
|MLS
|Charlotte FC vs. Atlanta United
|Apple TV
|7:30 p. m.
|Copa Sudamericana
|Sporting Cristal vs. RB Bragantino
|Disney+ Premium, ESPN 2
|7:30 p. m.
|MLS
|Sporting Kansas City vs. Minnesota United
|Apple TV
|7:30 p. m.
|MLS
|Houston Dynamo vs. DC United
|Apple TV
|7:30 p. m.
|Copa BetPlay DIMAYOR
|Junior vs. Barranquilla
|Canal Cerrado.
|7:30 p. m.
|Serie A de Brasil
|Chapecoense-SC vs. CR Flamengo
|Globo Internacional
|7:30 p. m.
|MLS
|Austin FC vs. Seattle Sounders
|Apple TV
|7:30 p. m.
|Copa Sudamericana
|Lanús vs. Cienciano
|Disney+ Premium, ESPN
|7:30 p. m.
|MLS
|Nashville SC vs. CF Montréal
|Apple TV
|8:30 p. m.
|MLS
|Colorado Rapids vs. San Diego FC
|Apple TV
|9:30 p. m.
|MLS
|Los Angeles Football Club vs. Real Salt Lake
|Apple TV
|9:30 p. m.
|MLS
|San Jose Earthquakes vs. Orlando City
|Apple TV
|9:30 p. m.
|MLS
|Los Angeles Galaxy vs. St. Louis City SC
|Apple TV
|9:30 p. m.
|MLS
|Portland Timbers vs. FC Dallas
|Apple TV
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