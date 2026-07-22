Partidos EN VIVO HOY 22 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Este miércoles 22 de julio, el calendario futbolero trae acción en la Copa BetPlay 2026, la Copa Sudamericana, MLS y más.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 22 de julio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, miércoles 22 de julio del 2026: