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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 22 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 22 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY miércoles 22 de julio, con acción en la Copa BetPlay y la Copa Sudamericana. ¡Agéndese y no se pierda nada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de jul, 2026
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Junior de Barranquilla venció a Atlético Nacional en la ida de la final de la Liga BetPlay I-2026
Junior de Barranquilla venció a Atlético Nacional en la ida de la final de la Liga BetPlay I-2026
Colprensa

Este miércoles 22 de julio, el calendario futbolero trae acción en la Copa BetPlay 2026, la Copa Sudamericana, MLS y más.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 22 de julio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, miércoles 22 de julio del 2026:

HoraCompetenciaPartidoCanal de transmisión
5:00 p. m.Copa SudamericanaMedellín vs. Vasco da GamaDGO, DSports, Paramount+, DAZN, Amazon Prime Video
5:30 p. m.Serie A de BrasilCoritiba vs. PalmeirasCanal cerrado.
6:30 p. m.MLSPhiladelphia Union vs. New York Red BullsApple TV
6:30 p. m.MLSFC Cincinnati vs. Vancouver WhitecapsApple TV
6:30 p. m.MLSInter de Miami CF vs. Chicago FireApple TV
6:30 p. m.MLSColumbus Crew vs. New York CityApple TV
6:30 p. m.MLSNew England Revolution vs. Toronto FCApple TV
7:15 p. m.MLSCharlotte FC vs. Atlanta UnitedApple TV
7:30 p. m.Copa SudamericanaSporting Cristal vs. RB BragantinoDisney+ Premium, ESPN 2
7:30 p. m.MLSSporting Kansas City vs. Minnesota UnitedApple TV
7:30 p. m.MLSHouston Dynamo vs. DC UnitedApple TV
7:30 p. m.Copa BetPlay DIMAYORJunior vs. BarranquillaCanal Cerrado.
7:30 p. m.Serie A de BrasilChapecoense-SC vs. CR FlamengoGlobo Internacional
7:30 p. m.MLSAustin FC vs. Seattle SoundersApple TV
7:30 p. m.Copa SudamericanaLanús vs. CiencianoDisney+ Premium, ESPN
7:30 p. m.MLSNashville SC vs. CF MontréalApple TV
8:30 p. m.MLSColorado Rapids vs. San Diego FCApple TV
9:30 p. m.MLSLos Angeles Football Club vs. Real Salt LakeApple TV
9:30 p. m.MLSSan Jose Earthquakes vs. Orlando CityApple TV
9:30 p. m.MLSLos Angeles Galaxy vs. St. Louis City SCApple TV
9:30 p. m.MLSPortland Timbers vs. FC DallasApple TV
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