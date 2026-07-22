Álvaro Montero y Sebastián Villa tienen novedades en Boca Juniors; esto se sabe

Este jueves 23 de julio, Boca Juniors enfrentará a O’Higgins por el duelo correspondiente al duelo de ida, por los ‘Play-Off’ de la Copa Sudamericana. Y dentro de los convocados hay importantes novedades, con dos colombianos como protagonistas.

Y es que, a pocos días de haber llegado y firmado como nuevos fichajes del conjunto ‘xeneize’; parece ser que Sebastián Villa y Álvaro Montero ya son considerados piezas claves para este segundo semestre, donde el objetivo es ganar tanto a nivel local como internacional.

Es por eso que, en la intención de empezar con ‘pie derecho’ la serie; el entrenador Rodolfo Arruabarrena saldrá con toda la ‘carne en el asador’. Y para el ‘Vasco’, lo mejor pasa por las atajadas de Álvaro Montero y los regates de Sebastián Villa.

“La lista de convocados dejó varias novedades. Los dos refuerzos que llegaron en este mercado, Álvaro Montero y Sebastián Villa, fueron incluidos entre los 23 citados y podrían tener sus primeros minutos con la camiseta de Boca”, citó el portal argentino ‘Olé’, hace un par de minutos, refiriéndose a lo que podrían ser los nombres que hagan presencia en el duelo de este jueves contra O’Higgins.



Por otro lado, es importante destacar que, el reciente subcampeón del mundo con Argentina, Leandro Paredes; no se tomaría unos días de descanso y, luego de evolucionar en su lesión de costillas, podría estar apto para acompañar a los dos ‘cafeteros’ en esta aventura continental.

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“Paredes volvió, entrenó a la par de sus compañeros y forma parte de la nómina para un partido que puede marcar su reaparición”, sentenciaron en ‘Olé’, donde dejaron claro que tanto Montero como Villa podrían sumar sus primeros minutos con el ‘azul y oro’, este mismo jueves 23 de julio.

¿Cuál sería la posible titular de Boca Juniors vs. O’Higgins?

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Sorprendentemente, aunque mucho se pensaba que los dos ‘cafeteros’ iniciarían desde el banquillo de suplentes, mientras entran en ritmo y se acoplan a la nueva idea futbolística del equipo ‘azul y oro’; parece ser que la realidad es otra y su debut con Boca se daría mucho antes de lo planeado.

Según el portal ‘TyC Sports’, Álvaro Montero y Sebastián Villa serían inicialistas este jueves frente al conjunto chileno, en el estadio La Bombonera. Lo que sería la presentación oficial de ambos refuerzos en su cancha y ante su gente, en un soñado escenario, teniendo en cuenta que este partido corresponde a certamen internacional.

Sebastián Villa; jugador colombiano Fotografía: AFP

“Álvaro Montero; Dylan Gorosito; Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar: Leonel Flores o Alan Velasco, Tomás Aranda, Sebastián Villa; Miguel Merentiel", sería el once inicial con el que el ‘xeneize’ salga el terreno de juego para enfrentar a O’Higgins, así como lo publicó en su portal el medio argentino, anteriormente mencionado.