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Gol Caracol  / Pep Guardiola dejaría ir a estrella del Manchester City; "nadie rechazaría el Real Madrid"

Pep Guardiola dejaría ir a estrella del Manchester City; "nadie rechazaría el Real Madrid"

El técnico español del Manchester City, Pep Guardiola, dejó unas declaraciones contundentes sobre una de las figuras del plantel del equipo inglés, a quien no le pondría peros para que se marchara.

Por: EFE
Actualizado: 4 de abr, 2026
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Manchester City
Jugadores del Manchester City celebran - Foto:
AFP

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