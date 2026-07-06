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Néstor Lorenzo y la desventaja de Colombia en el Mundial 2026; la única selección que lo ha sufrido

Previo al partido contra Suiza, por los octavos de final del Mundial 2026, Néstor Lorenzo habló de un 'problema' que ha vivido 'la tricolor' en lo que va del torneo.

Por: EFE
Actualizado: 6 de jul, 2026
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Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, en rueda de prensa previa al partido con Suiza en el Mundial 2026
Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, en rueda de prensa previa al partido con Suiza en el Mundial 2026
AFP

El seleccionador de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, afirmó que el partido de mañana contra Suiza será "muy duro", pero aun así el equipo cafetero lo va a afrontar "con la mayor seriedad y entrega".

"Va a ser un partido muy duro contra un equipo bueno", admitió el entrenador argentino en una rueda de prensa previa al encuentro en el BC Place de Vancouver.

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, en el Mundial 2026
Selección Colombia

Néstor Lorenzo: "Los jugadores se 'matan' por darle una alegría al país y así será contra Suiza"

El equipo disputa este duelo como la única selección que ha jugado en los tres países anfitriones del Mundial, una condición que "le podía haber tocado a cualquiera", pero que los cafeteros tratan de solventar "en el día a día" para que afecte al plantel lo menos posible.

"No es bueno viajar, por el huso horario, el clima y todo, vamos de humedad y altura a sequedad y estamos un poco expuestos a esos cambios", agregó.

Del rival, Lorenzo destacó que dispone de "mucha disciplina táctica, ataca y defiende bien y tiene sistematizadas muchas acciones de juego de muchos años".

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Suiza corre además con la ventaja de disponer de un entrenador que ha estado al frente del equipo cinco años, por lo que juega con "mucha experiencia" en campeonatos.

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, en el Mundial 2026
Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, en el Mundial 2026
AFP

Lorenzo confirmó que John Córdoba será baja para todo el torneo tras sufrir un desgarro muscular que lo aparte de la concentración. El resto, está listo para afrontar mañana su destino.

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En este sentido, el entrenador negó que la selección tenga una deuda con este encuentro: "Nos faltó fortuna, pero deuda de ninguna manera, todos los partidos lo tomamos con la mayor seriedad y entrega de todos", aseveró.

Precisó que va a plantear el partido como un "mano a mano de 90 minutos" y que en función de las complejidades se tomarán las decisiones pertinentes para adaptarse a la posibilidad de alargue o penales.

Lorenzo espera que sea cual sea el resultado, el pueblo colombiano se sienta orgulloso y satisfecho del plantel.

"Que la gente sea feliz o no por un resultado de la selección no es bueno pero la responsabilidad de darle una alegría a su gente es bueno y por eso es por lo que los jugadores se matan", sentenció.

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