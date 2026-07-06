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Gol Caracol  / Vea el 'blooper' de Matt Freese, que terminó en el tercer gol de Bélgica vs. Estados Unidos

Vea el 'blooper' de Matt Freese, que terminó en el tercer gol de Bélgica vs. Estados Unidos

El arquero estadounidense protagonizó el 'blooper' del Mundial 2026', que causó el tercer tanto de Bélgica y dejó al borde de la eliminación a su país. Vea la jugada acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de jul, 2026
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Arquero Matt Freese en Estados Unidos
Arquero Matt Freese en Estados Unidos
AFP

En la etapa complementaria entre Estados Unidos y Bélgica se vivió un 'blooper' de no creer por parte del arquero de Estados Unidos, que condenó la tercera anotación de Bélgica, en juego válido por los octavos de final del Mundial 2026.

Todo ocurrió al minuto 57' del encuentro cuando cuando el guardameta Matt Freese salió del área chica para controlar un balón, donde posteriormente intentó hacer un amague con el infortunio de tener un rival a su espaldas que le robó la pelota, y dejársela servida a su compañero Hans Vanaken, que remató desde larga distancia al ver el arco solo, y sellar de esta manera el tercer tanto de los europeos.

Vea acá el gol:

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