Vea el 'blooper' de Matt Freese, que terminó en el tercer gol de Bélgica vs. Estados Unidos

En la etapa complementaria entre Estados Unidos y Bélgica se vivió un 'blooper' de no creer por parte del arquero de Estados Unidos, que condenó la tercera anotación de Bélgica, en juego válido por los octavos de final del Mundial 2026.

Todo ocurrió al minuto 57' del encuentro cuando cuando el guardameta Matt Freese salió del área chica para controlar un balón, donde posteriormente intentó hacer un amague con el infortunio de tener un rival a su espaldas que le robó la pelota, y dejársela servida a su compañero Hans Vanaken, que remató desde larga distancia al ver el arco solo, y sellar de esta manera el tercer tanto de los europeos.

Vea acá el gol:

¡GROSERO ERROR EN EL FONDO DE ESTADOS UNIDOS Y TERCER GOL DE BÉLGICA! 🇧🇪



Freese no soltó la pelota, De Ketelaere se la punteó y Vanaken, con mucha precisión, puso el 3-1. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/YwlQP2ycUN — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026