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Gol Caracol  / El Mundial 2026 se quedó sin anfitriones; Estados Unidos, eliminado, tras perder 1-4 con Bélgica

El Mundial 2026 se quedó sin anfitriones; Estados Unidos, eliminado, tras perder 1-4 con Bélgica

Después de que Canadá cayera con Marruecos y México perdiera con Inglaterra, ahora el turno fue para los estadounidenses, todos en octavos de final del Mundial 2026.

Por: EFE
Actualizado: 6 de jul, 2026
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Estados Unidos perdió con Bélgica y quedó eliminado del Mundial 2026
Estados Unidos perdió con Bélgica y quedó eliminado del Mundial 2026
AFP

Un doblete de Charles De Ketelaere en los minutos 9 y 33, un tanto de Hans Vanaken en el 57 y otro de Romelu Lukaku en el 90 sellaron la goleada por 1-4 de Bélgica sobre Estados Unidos y la clasificación de los Diablos Rojos a los cuartos de final del Mundial en Seattle.

El empate parcial para los estadounidenses lo marcó de tiro libre Malik Tillman en el 31.

Los dirigidos por Rudi García se enfrentarán con España en los cuartos de final el 10 de julio en Los Ángeles.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

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