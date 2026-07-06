El Mundial 2026 se quedó sin anfitriones; Estados Unidos, eliminado, tras perder 1-4 con Bélgica

Un doblete de Charles De Ketelaere en los minutos 9 y 33, un tanto de Hans Vanaken en el 57 y otro de Romelu Lukaku en el 90 sellaron la goleada por 1-4 de Bélgica sobre Estados Unidos y la clasificación de los Diablos Rojos a los cuartos de final del Mundial en Seattle.

El empate parcial para los estadounidenses lo marcó de tiro libre Malik Tillman en el 31.

Los dirigidos por Rudi García se enfrentarán con España en los cuartos de final el 10 de julio en Los Ángeles.

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