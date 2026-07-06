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Gol Caracol  / Vea el gol de Romelu Lukaku en Bélgica vs. Estados Unidos, por el Mundial 2026

Vea el gol de Romelu Lukaku en Bélgica vs. Estados Unidos, por el Mundial 2026

El delantero belga selló la goleada sobre Estados Unidos, para avanzar así con paso firma a los cuartos de final del Mundial 2026. Vea la jugada de gol acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de jul, 2026
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Romelu Lukaku con Bélgica
Romelu Lukaku con Bélgica
AFP

En el cierre del partido entre Bélgica y Estados Unidos tuvo un final lleno de goles donde los europeos sellaron con goleada su clasificación a la siguiente fase.

Todo ocurrió al minuto 90+3' cuando Romelu Lukaku entró al área por sector izquierdo encarando a un defensor, para posteriormente sacar un remate rasante y vencer al arquero, sellando así el cuarto tanto de Bélgica.

Vea el gol acá:

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