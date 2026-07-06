Vea el gol de Romelu Lukaku en Bélgica vs. Estados Unidos, por el Mundial 2026

En el cierre del partido entre Bélgica y Estados Unidos tuvo un final lleno de goles donde los europeos sellaron con goleada su clasificación a la siguiente fase.

Todo ocurrió al minuto 90+3' cuando Romelu Lukaku entró al área por sector izquierdo encarando a un defensor, para posteriormente sacar un remate rasante y vencer al arquero, sellando así el cuarto tanto de Bélgica.

Vea el gol acá: