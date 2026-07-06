Vea el gol de Romelu Lukaku en Bélgica vs. Estados Unidos, por el Mundial 2026

En el cierre del partido entre Bélgica y Estados Unidos tuvo un final lleno de goles donde los europeos sellaron con goleada su clasificación a la siguiente fase.
Todo ocurrió al minuto 90+3' cuando Romelu Lukaku entró al área por sector izquierdo encarando a un defensor, para posteriormente sacar un remate rasante y vencer al arquero, sellando así el cuarto tanto de Bélgica.
Vea el gol acá:
¡CUARTO GOL DE BÉLGICA! 🇧🇪— DSPORTS (@DSports) July 7, 2026
Lukaku la puso contra el palo izquierdo para el 4-1 frente a Estados Unidos. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/OAJzRv5kzL
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