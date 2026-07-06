¿Quiénes son los 11 entrenadores que no continúan en sus selecciones en pleno Mundial 2026?

El español Roberto Martínez, que anunció tras la derrota ante España que no continuará al frente de la selección portuguesa, es el undécimo entrenador que no continúa luego del Mundial 2026.

"Me llevo conmigo un legado increíble. Lo intentamos todo durante 3 años y medio. Es el fin de un ciclo y es legítimo que el presidente Pedro Proença, pueda elegir otro, le agradezco porque me dieron todas las condiciones", indicó en la conferencia de prensa posterior al partido disputado en el AT&T de Arlington.

La relación de entrenadores 'caídos' la abrió el francotunecino Sabri Lamouchi, relegado del cargo nada más comenzar el Mundial, después de perder por 5-1 contra Suecia el 15 de junio.

El checo Miroslav Koubek, el escocés Steve Clarke, el surcoreano Hong Myung-bo y el argentino Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, renunciaron después de que sus selecciones no pasasen de la fase de grupos.

El argentino Sebastián Beccacece, técnico de Ecuador; el neerlandés Ronald Koeman, el alemán Julian Nagelsmann y el portugués Carlos Queiroz (Ghana) lo hicieron por no superar los dieciseisavos de final.



Y el mexicano Javier Aguirre y Roberto Martínez, de Portugal, tras los octavos.

Marcelo Bielsa, director técnico de la Selección Uruguay, en el Mundial 2026 AFP

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La lista de entrenadores que no continúan al frente de sus selecciones es la siguiente:

Sabri Lamouchi (Túnez)

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Steve Clarke (Escocia)

Miroslav Koubek (República Checa)

Hong Myung-bo (Corea del Sur)

Marcelo Bielsa (Uruguay)

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Sebastián Beccacece (Ecuador)

Ronald Koeman (Países Bajos)

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Julian Nagelsmann (Alemania)

Javier Aguirre (México)

Carlos Queiroz (Ghana).

Roberto Martínez (Portugal).