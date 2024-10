"Pep Guardiola me buscó tanto en 2016 como en 2017, pero lo rechacé; nunca se materializó"

El exfutbolista italiano Leonardo Bonucci , de paso por Juventus y Milan, desveló que en 2017 rechazó una propuesta del Manchester City, del español Pep Guardiola, al haber llegado a un acuerdo con el combinado milanista.

"Yo soy un hombre correcto y sincero... Guardiola me buscó tanto en 2016 como en 2017, cuando fui al Milan. Obviamente, en 2016 no se materializó porque la 'Juve' nunca me habría vendido y yo estaba bien en ese momento; y en 2017 tenía acuerdo con el Milan y soy un hombre de palabra", declaró anoche en 'Sky Calcio Club'.

"El Milan me llamó y me dijo 'tienes que venir aquí, serás el capitán del equipo'. No quería salir de Italia y cuando le había dado el visto bueno al Milan me llamaron tanto el PSG como el Manchester City. Tenía su propuesta económica", añadió el central.

Otro de los motivos por los que Bonucci no aceptó la propuesta de Pep Guardiola fue su segundo hijo, en aquella época muy enfermo.

"Quería estar cerca de casa por mi hijo, no tenía ganas de ir al extranjero porque cuando cambias siempre hay algo de dudas y de inesperado", comentó.

El mítico defensa italiano, que terminó su carrera en el Fenebarhce turco, militó la mayor parte de su vida futbolística en la 'Juve', donde jugó 12 temporadas. Solo abandonó la 'Vecchia Signora' en la temporada 2017-18, cuando se marchó al Milan tras un encontronazo con Massimiliano Allegri, entrenador de la 'Juve', solucionado más adelante en su vuelta al combinado turinés.

Bonucci, campeón de Europa con Italia en 2021, también ganó un 'Scudetto' con el Inter y otros 8 con la 'Juve', además de 4 Copas de Italia y una Supercopa de Italia con el club blanquinegro.