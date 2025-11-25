Pep Guardiola, 'picante' en Manchester City: "pregúntenle a su agente; él lo sabrá todo"

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, habló sobre la posibilidad de recuperar al argentino Claudio Echeverri, cedido en el Bayer Leverkusen, y dijo que esa es una pregunta para el agente del jugador.

Echeverri, de 18 años, solo ha disputado 240 minutos con el Leverkusen esta temporada, lo que ha despertado rumores de que el City no está contento con la situación del futbolista y podría recuperarlo en el próximo mercado invernal.

"Siempre nos gusta que nuestros jugadores cedidos jueguen muchos minutos", aseveró Guardiola este lunes en rueda de prensa.

"Le tenemos mucho aprecio como futbolista, pero lo que está pasando en el Leverkusen, tienen que preguntarle a su agente. Él lo sabrá todo".



Repreguntado sobre la posibilidad de terminar la cesión, Guardiola incidió en lo mismo. "Es una pregunta para su agente".

Pep Guardiola, director técnico español del Manchester City, en una rueda de prensa AFP

Baja sensible en los 'cityzens' para Champions League

Rodrigo Hernández, centrocampista del Manchester City, será baja este martes contra el Bayer Leverkusen.

Pep Guardiola, técnico de los 'Sky Blues', confirmó en rueda de prensa que ni Rodri ni Mateo Kovacic estarán disponibles este martes para medirse al Bayer Leverkusen en la Liga de Campeones.

"No le falta mucho, cuando vuelva, esperaremos un poco más hasta que esté listo", dijo Guardiola, que ha pedido paciencia a Rodri en su recuperación para evitar más recaídas.

El futbolista español se dañó en los isquiotibiales el pasado 5 de octubre en un partido contra el Brentford y reapareció fugazmente el 2 de noviembre en la victoria contra el Bournemouth para disputar unos pocos minutos.

Sin embargo, recayó de la lesión y se perdió tanto los dos últimos partidos del City como los últimos partidos de la fase de clasificación al Mundial 2026 que España disputó en noviembre contra Georgia y Turquía.

Entre todas las competiciones, Rodri solo ha podido jugar ocho encuentros esta temporada, después de que en septiembre de 2024 se rompiera el ligamento cruzado de la rodilla y se perdiera prácticamente todo el curso.