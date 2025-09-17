Pep Guardiola y la frase que sorprendió a todos previo a su debut en la Champions League

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, se quitó presión de cara a esta Champions League y dijo que "aparentemente" no son los favoritos antes del debut este jueves contra el Nápoles.

"Aparentemente no somos favoritos", aseveró el técnico español en la rueda de prensa previa de este miércoles. "Así que vamos a disfrutar el momento y el viaje. Estamos muy felices de estar aquí. En todos estos años solo la hemos ganado una (la Champions), así que va a ser muy complicado", añadió.

"Nuestra concentración está en mañana, en el partido que tenemos que jugar, en empezar bien la competición. Si empiezas con un mal resultado, todo es más difícil. El año pasado empatamos con el Inter, así que espero que ahora podamos lograr algo mejor".

"Mi prioridad es el próximo partido", dijo Guardiola, que no quiso priorizar entre Premier y Champions. "Siempre ha sido así desde que llegué. No elegimos cuál va a ser el próximo partido. En diez días iremos a Huddersfield y ese será el más importante. Nos los tomamos todos en serio. La fase de grupos siempre es dura, pero antes te enfrentabas a los mismos y podías controlarlos un poco más, con este formato no. Es un poco más impredecible, pero lo que tienes que hacer es conseguir cuando más puntos mejor para meterte entre los ocho mejores", explicó.

La visita del Nápoles supondrá la vuelta de Kevin de Bruyne al Etihad Stadium tras su marcha a Italia este verano, por lo que Guardiola espera que el belga tenga un bonito reconocimiento.

Kevin de Bruyne, nuevo jugador del Napoli Foto: AFP

"Tengo muchas ganas de verle después del partido. Por supuesto que es bonito tenerle de vuelta", concluyó.

El club ya anunció que iban a construir una estatua a su figura en las inmediaciones del estadio, que se unirá a las de otras leyendas como Sergio Agüero, David Silva y Vincent Kompany.

El regreso del belga coincide con un momento de reconstrucción para el City, que afronta este curso con la necesidad de demostrar que sigue siendo candidato a todo.

Tras una temporada 2024-25 en blanco, Pep Guardiola ha remodelado su plantilla con incorporaciones como la del portero Gianluigi Donnarumma, procedente del PSG, para cubrir la salida de Ederson tras ocho años en el club, además de los fichajes de Tijani Reijnders, Rayan Cherki y Rayan Aït-Nouri, estos últimos lesionados.

En la Premier League, el arranque ha sido irregular, con dos victorias y dos derrotas en las primeras cuatro jornadas, aunque la contundente victoria por 3-0 en el derbi ante el Manchester United, con doblete de Erling Haaland, ha devuelto confianza a un grupo que busca recuperar la grandeza europea.