Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Liverpool extraña a Luis Díaz"; crece la polémica ante el mal momento del equipo inglés

"Liverpool extraña a Luis Díaz"; crece la polémica ante el mal momento del equipo inglés

El mal momento del equipo inglés, sumado al buen presente de Luis Díaz en Bayern Múnich, siguen generando debate en Inglaterra y le dedicaron una publicación.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de nov, 2025
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un partido de la Bundesliga
AFP

