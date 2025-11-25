"Liverpool extraña a Luis Díaz"; crece la polémica ante el mal momento del equipo inglés

Luis Díaz no conoce el término "tiempo de adaptación". Atrás dejó el capítulo de Liverpool y rápidamente se hizo con un lugar en Bayern Múnich. Prueba de ello es que ya registra un total de 1.424 minutos disputados, repartidos en 18 partidos, entre Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania y Supercopa. Justamente, en ese último certamen, se coronó campeón.

Pero eso no es todo, ya que el delantero colombiano se convirtió en pieza clave para el técnico, Vincent Kompany, armando una buena dupla junto a Harry Kane en el frente de ataque. En dichos compromisos que ha jugado, el guajiro se ha reportado con 11 goles y cinco asistencias. Razón por la que los aficionados del club alemán no han dudado en expresarle su cariño.

Dicho presente de Luis Díaz contrasta con el que viven los 'reds'. Los dirigidos por Arne Slot marchan en el puesto 12 de la Premier League, con 18 puntos y una diferencia de gol de -2, producto de seis victorias y misma cantidad de derrotas. Quien lidera es Arsenal, que suma 29 unidades y +18, con una amplia ventaja con relación a Liverpool, tras 12 fechas disputadas.

Pero eso no es todo. El conjunto británico está octavo en la Champions League, con nueve puntos, gracias a sus tres triunfos y una caída. Bayern Múnich, Arsenal e Inter de Milán están en la parte alta de la tabla de posiciones, con puntaje perfecto, tras cuatro jornadas, es decir 12 unidades. Por eso, en Liverpool siguen hablando de la salida de 'Lucho' y la falta que hace.



Harry Kane y Luis Díaz, figuras del Bayern Múnich, en medio de una sesión de entrenamiento AFP

"Cuando Luis Díaz fue vendido al Bayern Múnich, pocos aficionados del Liverpool se quejaron, pues 65 millones de libras era un buen dinero para un jugador de 28 años que quería irse y a quien le quedaban dos años de contrato", fue parte del mensaje que publicó 'The Athletic'. "Pero lo cierto es que su antiguo club lo extraña más de lo que imaginaba", sentenció.

