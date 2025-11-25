Síguenos en:
Luis Díaz y Bayern Múnich, atentos con Harry Kane: habló sobre el interés del Barcelona

Luis Díaz y Bayern Múnich, atentos con Harry Kane: habló sobre el interés del Barcelona

En medio de una temporada consagratoria, donde ha hecho buena dupla con Luis Díaz, al delantero inglés no le han faltado ofertas y se pronunció sobre una de estas.

Por: EFE
Actualizado: 25 de nov, 2025
Harry Kane y Luis Díaz, figuras del Bayern Múnich, en medio de una sesión de entrenamiento
Harry Kane y Luis Díaz, figuras del Bayern Múnich, en medio de una sesión de entrenamiento
AFP

