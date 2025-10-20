"Tenía todo listo con Manchester City, Pep Guardiola era mi padre, pero pasó lo inesperado"

Manchester City se ha caracterizado por tener en su plantilla a varios de los mejores futbolistas de los últimos años. Sin embargo, no todos han llegado a portar la camiseta del conjunto inglés, pese a que su entrenador, Pep Guardiola, los ha pedido. Prueba de ello fue lo ocurrido con una estrella sudamericana, quien estuvo cerca de arribar a los 'cityzens', pero no se dio.

Alexis Sánchez, quien pasó por Cobreloa, Udinese, Colo Colo, River Plate, Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter de Milán, Olympique de Marsella y Sevilla, contó una historia que ha dado de qué hablar. En la actualidad, defiende los colores de los sevillistas y está brillando en el fútbol español. Justamente, allí, reveló una anécdota que involucra al combinado británico.

En unas declaraciones publicadas por 'La Tercera', se conoció que estuvo cerca de volver a ser dirigido por Pep Guardiola. Recordemos que el entrenador español tuvo al chileno bajo sus órdenes, en su paso por el equipo 'blaugrana'. Desde entonces, crearon un fuerte vínculo, hasta el punto de que pidió al delantero, cuando era una de las figuras de los 'gunners'.

"Estuve a punto de ir al Manchester City. Hablaba con Guardiola todos los días, me deseaba feliz cumpleaños, recibía diversos mensajes de su parte, siempre estaba pendiente. La verdad es que Pep era como mi padre. De hecho, fue mi padre en el Barcelona", contó Alexis Sánchez en su relato sobre dicha contratación, que no se terminó dando y tuvo un curioso desenlace.



Alexis Sánchez, delantero de Chile, tras un partido contra la Selección Colombia, en Copa América AFP

"Hablábamos todos los días con Guardiola, me enviaba mensajes y todo estaba listo, pero pasó lo inesperado. Había otro jugador que iba a ir al Arsenal, entonces Arsène Wenger, quien era el entrenador en ese entonces, me dijo que yo no me podía ir porque el otro jugador no quería venir", sentenció 'el Niño Maravilla' acerca de ese fichaje frustrado por los 'cityzens'.

Curiosamente, el chileno terminó en Manchester United, rival de patio del City. Pero ahora, su presente está en Sevilla, donde es goleador, pero las lesiones han aparecido. No fue titular en la derrota 1-3 contra Mallorca, entró al minuto 71, pero terminó con un problema "en un nervio" que se produjo el día anterior, según desveló el propio entrenador, Matías Almeyda.