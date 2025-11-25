Jorge Carrascal, entre elogios, previo a la final de Copa Libertadores contra Palmeiras

Flamengo llega a su cuarta final de la Copa Libertadores desde 2019 con una plantilla considerada una de las más poderosas y completas del fútbol sudamericano.

El equipo ideal del entrenador Filipe Luís para el partido contra Palmeiras, en el que Flamengo buscará su cuarto título de la Copa Libertadores, es el siguiente:

Agustín Rossi: El portero argentino se ha convertido en un muro bajo los tres palos de Flamengo. Decisivo para que el equipo llegue a la final de la Libertadores, sobre todo en la tanda de penaltis en cuartos de final frente al Racing Club, en su Buenos Aires natal.

Alex Sandro: Un lateral fuerte en defensa y con llegada. A sus 34 años, aporta la experiencia de una década en el Juventus italiano y del Mundial de 2022 con la selección brasileña.



Leo Pereira: Un central que sabe ser rudo, pero que tiene salida y habilidad con el balón. Peligroso en el juego aéreo cuando se suma al ataque.

Leo Ortiz: Un volante convertido en central. Formado en el fútbol sala, tiene una rara visión de juego para quien se decida a romper.

Guillermo Varela: Polivalente, el lateral uruguayo se desdobla entre la defensa y el ataque. Aunque suele jugar por la derecha, se mueve con la misma desenvoltura por la banda izquierda.

Saúl Ñíguez: El único español en esta final de la Libertadores. Llegó a Flamengo desde el Atlético de Madrid, en el que jugó con el ahora entrenador Filipe Luís. Un volante clásico y eficaz en la recuperación.

Jorge Carrascal, jugador colombiano, en un partido de Flamengo por la Copa Libertadores 2025 AFP

Jorginho: Un brasileño que fue titular de la selección de Italia, país en el que desarrolló casi toda su carrera. Jugó con Saúl en el Chelsea y ahora comparten tareas en el mediocampo de Flamengo.

Giorgian de Arrascaeta: El 10 uruguayo es fundamental en el esquema de Filipe Luís. Es el cerebro del equipo y llega a su cuarta final de la Copa Libertadores con el conjunto carioca en un inédito papel de máximo goleador del Flamengo en esta temporada.

Samuel Lino: Comenzó su vida profesional en Flamengo, pero con 20 años partió al fútbol portugués y recaló luego en el Atlético de Madrid. Volvió este mismo año y se ganó un puesto en el ataque con una gran capacidad de regate. La falta gol, pero le sobra pase.

Pedro: Garantía de gol. Un 9 clásico, con habilidad, elegancia y pegada. Ha sufrido con lesiones en los últimos tiempos y esta vez no ha sido diferente. El goleador sufrió una lesión muscular durante un entrenamiento y seguramente se pierda la final. El ecuatoriano Gonzalo Plata y el brasileño Bruno Henrique se postulan como principales candidatos para sustituirle.

Jorge Carrascal: El colombiano suele partir desde atrás, como lo hacía en River Plate, pero en Flamengo se hizo un lugar como punta. Llegó al equipo carioca a mediados de este año, y tras una difícil adaptación, se ha convertido en un socio ideal para De Arrascaeta y Lino.