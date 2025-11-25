Un alivio para Juan Fernando Quintero en el negro momento de River Plate; "el mejor, en el banco"

River Plate terminó de cerrar el año con un nuevo tropiezo. El conjunto 'millonario' quedó eliminado del Torneo Clausura a manos de Racing tras caer 3-2 en condición de visitante en el Cilindro de Avellaneda.

La 'academia' logró la victoria gracias a los goles de Santiago Solari, Lucas Martínez Quarta en contra y Gastón Martirena terminando el partido, mientras que el equipo de 'la banda cruzada' anotó por intermedio de Ian Subiabre y Juan Fernando Quintero. Precisamente, el colombiano fue de los mejores calificados por la prensa argentina en medio del doloroso adiós de su equipo.

Este martes, el diario TyC Sports calificó la actuación de cada uno de los jugadores de River y el colombiano fue de lo más rescatable de su equipo. Para el medio Juanfer jugó un partido de 6 y añadieron: "El mejor, en este River lamentable, con números y juego de equipo que pelea por la permanencia, está en el banco. Juanfer, lo hemos dicho hasta el hartazgo también, es el único jugador que tiene un plus. Le quedó una, la paró y golazo. Poco sirve claro si después hay una cadena de errores que te hagan quedar sin nada. Pero bueno, al menos se avivaron de que tenía que saltar al campo", dijeron sobre el 'cafetero'.

En esa misma línea, 'La Página Millonaria', medio partidario del club, también alabó lo hecho por el volante de la Selección Colombia en el juego contra Racing, "como era de esperarse, le cambió la cara al equipo. Se hizo cargo de la pelota y motivó a todos. Definición exquisita para el 2-1 en un momento clave del partido. Después del empate de Racing se desconectó y quedó opacado por la superioridad del local".



Juan Fernando Quintero durante su celebración del gol con River Plate @riverplate/Instagram

Sin embargo, no todo fue color de rosa para nuestros jugadores colombianos en el cuadro de Nuñez. El mediocampista Kevin Castaño fue titular en el encuentro, pero recibió una vez más gran cantidad de críticas por su desempeño. Para TyC Sports, no se puede creer que juegue. "La verdad, entre nosotros querido lector, ya no sé qué carajo decir de este tipo. ¿Qué se supone que hace? Porque absolutamente todas las funciones que se te puedan ocurrir las incumple y con creces. Y siempre juega, siempre es titular. Y ahora ya dejó de jugar los noventa minutos, porque hasta hace un par de partidos no lo sacaban tampoco. El suplente del Krasnodar ruso que costó 14 palos otra vez fue un desastre", sentenció.