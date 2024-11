Pep Guardiola reafirma su compromiso como técnico del Manchester City: "Quiero seguir aquí"

El técnico del Manchester City , el español Pep Guardiola , señaló este martes que su equipo no está en el lado oscuro y que ha jugado bien, pese a haber perdido el encuentro de esta noche frente al Sporting (4-1) de la Liga de Campeones. Preguntado sobre si el City está en "un lugar oscuro", Guardiola fue tajante: "No estoy de acuerdo, no estamos el lado oscuro, jugamos bien".

El exentrenador del Barcelona y del Bayern Munich recordó que los 'citizens' estuvieron cerca de marcar el segundo y tercer gol frente a los 'leones', dirigidos por el técnico Rúben Amorim: "Quiero creer en mis jugadores", apuntó Guardiola, quien resumió que "la vida es así".

"El equipo jugó bien a pesar de perder con actuaciones excepcionales de algunos jugadores", remarcó.

El Sporting de Portugal, con tres goles del sueco Viktor Gyokeres, tumbó este martes al Manchester City por 4-1 en la cuarta jornada de la Liga de Campeones en el último partido del técnico luso Rúben Amorim en el estadio de Alvalade de Lisboa antes de irse al Manchester United. El City encajó tres derrotas consecutivas por primera vez desde 2016.

Publicidad

"No se puede decir mucho cuando pierdes 4-1. Enhorabuena al Sporting por el partido. Hicimos una fantástica primera parte, pero ahora nos cuesta marcar. Creamos mucho y concedemos sin que los rivales hagan mucho. Emocionalmente no hemos sido estable y en esta competición tienes que serlo. La primera parte fue suficiente para sentenciar el partido, pero no lo hicimos", dijo el técnico español en TNT Sport.

Erling Haaland, figura y goleador de Manchester City, en el partido contra Bournemouth, por la Premier League AFP

Guardiola afirmó que cuando se juegan tantos partidos no se puede alinear siempre a la misma defensa y que han tenido ese problema desde el primer día: "Ahora es un momento difícil en cuanto a resultados, pero quiero seguir aquí. Quiero luchar y no rendirme. Me gusta este reto como entrenador".

Publicidad

Tras este encuentro, el City baja de la tercera a la sexta posición en la clasificación de la Liga de Campeones, mientras que el Sporting sube a la segunda por detrás del Liverpool. Pese a este pinchazo, Guardiola remarcó que todavía siguen "vivos" en la competición.