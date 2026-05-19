A qué hora juega HOY América vs Tigre; dónde ver EN VIVO por TV el partido de Copa Sudamericana

América de Cali tendrá su penúltimo partido de la fase de grupos de Copa Sudamericana 2026, este martes, recibiendo en el estadio Pascual Guerrero a Tigre, de Argentina, con la consigna de ganar de local para llegar hasta la última fecha con la chance de quedar líder del grupo A.

Por eso, los dirigidos por David González buscarán sumar tres puntos ante su gente, para seguir siendo protagonistas en el certamen internacional.

¿A qué hora juega HOY América vs Tigre, por Copa Sudamericana?

Fecha: martes 19 de mayo

Hora: 9:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero (Cali)

Transmisión: DirecTV Sports y DirecTV GO



Publicidad

Actualmente el América de Cali está en el segundo puesto de la tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Sudamericana, con 7 puntos, a una unidad del Macará, que es el líder. Más atrás está Tigre, con cinco, y cierra Alianza Atlético, con una unidad.

Cabe recordar que en el certamen internacional pasará solamente el primer a octavos de final, mientras que el segundo disputará un playoff con un tercero que venga de la Copa Libertadores. Los terceros y cuartos quedarán eliminados.

Publicidad

Al América de Cali le restan dos partidos, incluido el de este martes, ambos de local, por lo que tendrá que hacerse fuerte ante su público en el Pascual Guerrero, frente a Tigre y Macará.