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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así se desvaneció la opción de Leonel Álvarez de ser técnico del Medellín; "la oferta era 'carnuda'"

Así se desvaneció la opción de Leonel Álvarez de ser técnico del Medellín; "la oferta era 'carnuda'"

En 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', se tocó el tema relacionado con Leonel Álvarez y los serios acercamientos que tuvo hace una semana con los directivos del Medellín.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de may, 2026
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Leonel Álvarez en su paso por el Atlético Bucaramanga.

Independiente Medellín está en la búsqueda de un nuevo director técnico, esto tras el despido de Alejandro Restrepo. Uno de los nombres que estaba en el radar del ‘poderoso de la montaña’, incluso hubo una oferta formal y ‘carnuda’, fue Leonel Álvarez.

No obstante, unas condiciones en el tema del contrato impidieron que Álvarez recalara en el rojo de Antioquia. En ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ se tocó este tema, dejando claro que hace una semana hubo acercamientos serios con los directivos del Medellín. En cuestión de horas todo se desvaneció.

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“Evidentemente, Independiente Medellín presentó una oferta. Mi fuente me asegura que esa oferta seis-siete días. Leonel no habla de plata, Leonel dice que le interesa el proyecto deportivo, esto; lo otro. Que hablen con el representante, el representante es Romano”, comenzó diciendo Javier Hernández Bonnet a la mesa de periodistas.

Leonel Álvarez en uno de los partidos del Bucaramanga.

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A continuación, Hernández Bonnet desglosó algunos puntos de la propuesta laboral,explicando que era un vínculo contractual de dos años.

“Medellín le hizo una oferta, desconozco la cifra, no me voy a poner a especular, pero me dicen que para el medio colombiano es una oferta muy carnuda, que es muy buena para el mercado colombiano. Leonel dejó en manos de Romano la decisión. Al otro día, Romano llamó y dijo: ‘no me interesa’. ¿En qué consistía la oferta? En un contrato a dos años, el primer contrato blindado y se tomaban dos meses después de ese primer año de contrato para que en las partes decidieran si continúan o no”, añadió.

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A renglón seguido, Hernández Bonnet complementó que el representante del exDT del Bucaramanga sostuvo que tenían mejores propuestas sobre la mesa; la declinaron.

“Romano me dicen que se demoró sólo un minuto, llamó y dijo: ‘muchas gracias, no nos interesa, tenemos mejores posibilidades’. Se cayó, en este momento no existe ninguna posibilidad de Independiente Medellín- Leonel Álvarez y el tema tiene que ver con las condiciones del contrato, no es tanto la oferta, sino las condiciones del contrato. Ese es el sello que tiene Leonel, es un fenomenal director técnico, pero su representante ya es un hombre incómodo para las organizaciones, el mismo problema lo tuvo en Ecuador, etc. Se está convirtiendo Romano en un obstáculo en Independiente Medellín”.

Por último, Hernández Bonnet concluyó que en los próximos días desde el rojo paisa definirían el nombre del técnico.

Medellín no clasificó a las finales del fútbol colombiano, pero se juega sus opciones en la Copa Libertadores.

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