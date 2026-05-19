Arsenal acabó con sequía de 22 años; nuevo campeón de la Premier League tras empate del City

La Premier League tiene un nuevo campeón. Luego de 22 años, el Arsenal volvió a celebrar un nuevo título en el fútbol inglés, esto tras el empate del Manchester City 1-1 en su visita al Bournemouth, este martes.

Los dirigidos por Pep Guardiola tenían que vencer a su rival para extender hasta la última fecha sus opciones, pero sucumbieron contra unas 'cerezas' que le plantaron cara.

Eli Junior Kroupi, al minuto 38, adelantó al Bournemouth, mientras que Erling Haaland igualó para los 'ciudadanos', al 90+4.

Finalmente, en el Manchester City se quedaron con las ganas de festejar, y en el Arsenal no pudieron estar más felices por este tropiezo de los 'celestes' que les adjudicó un nuevo trofeo a su palmarés.

