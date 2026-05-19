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Gol Caracol  / Arsenal acabó con sequía de 22 años; nuevo campeón de la Premier League tras empate del City

Arsenal acabó con sequía de 22 años; nuevo campeón de la Premier League tras empate del City

El 1-1 del Manchester City frente al Bournemouth este martes le dio el título al Arsenal de la Premier League. ¡Los 'gunners' volvieron a celebrar un campeonato!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de may, 2026
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Arsenal es nuevo campeón de la Premier League tras empate del Manchester City.

La Premier League tiene un nuevo campeón. Luego de 22 años, el Arsenal volvió a celebrar un nuevo título en el fútbol inglés, esto tras el empate del Manchester City 1-1 en su visita al Bournemouth, este martes.

Los dirigidos por Pep Guardiola tenían que vencer a su rival para extender hasta la última fecha sus opciones, pero sucumbieron contra unas 'cerezas' que le plantaron cara.

Eli Junior Kroupi, al minuto 38, adelantó al Bournemouth, mientras que Erling Haaland igualó para los 'ciudadanos', al 90+4.

Finalmente, en el Manchester City se quedaron con las ganas de festejar, y en el Arsenal no pudieron estar más felices por este tropiezo de los 'celestes' que les adjudicó un nuevo trofeo a su palmarés.

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