Persona que atropelló hinchas del Liverpool tras ser campeones de Premier, se declaró culpable

Persona que atropelló hinchas del Liverpool tras ser campeones de Premier, se declaró culpable

En total fueron 130 las personas afectadas por Paul Doyle, quien fue el que atropelló a los seguidores del Liverpool. Estaba siendo juzgado por 31 delitos.

Por: EFE
Actualizado: 26 de nov, 2025
Hinchas de Liverpool atropellados
Hinchas de Liverpool atropellados
Pantallazos redes sociales

