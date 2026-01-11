Gol del Bayern Múnich gracias a Luis Díaz, en partido contra Wolfsburgo; la armó el guajiro

Bayern Múnich mostró superioridad desde el arranque en el partido contra el Wolfsburgo, este domingo, en el arranque del 2026 para el equipo bávaro y para el colombiano Luis Díaz.

Al minuto 6 el atacante guajiro recibió la pelota por la banda izquierda, tras desmarcarse. Con velocidad se acercó al área y envió un pase al centro del área, donde hubo dos desvíos y Kilian Fisher terminó mandando la pelota al fondo de la red, en propia puerta.

Aunque la anotación fue autogol del defensor del Wolfsburgo, los compañeros y los hinchas del Bayern Múnich fueron a celebrar con Luis Díaz, que fue el que fabricó la acción.



Así fue el gol de Bayern Múnich contra Wolfsburgo, gracias a Luis Díaz: