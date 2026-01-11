Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Gol del Bayern Múnich gracias a Luis Díaz, en partido contra Wolfsburgo; la armó el guajiro

Gol del Bayern Múnich gracias a Luis Díaz, en partido contra Wolfsburgo; la armó el guajiro

Iban apenas 6 minutos del juego en el Allianz Arena cuando el Bayern Múnich anotó el primer tanto, todo de la mano del colombiano Luis Díaz, quien mostró su calidad por la banda.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 11 de ene, 2026
