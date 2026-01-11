Gol del Bayern Múnich gracias a Luis Díaz, en partido contra Wolfsburgo; la armó el guajiro

Publicidad
Bayern Múnich mostró superioridad desde el arranque en el partido contra el Wolfsburgo, este domingo, en el arranque del 2026 para el equipo bávaro y para el colombiano Luis Díaz.
Al minuto 6 el atacante guajiro recibió la pelota por la banda izquierda, tras desmarcarse. Con velocidad se acercó al área y envió un pase al centro del área, donde hubo dos desvíos y Kilian Fisher terminó mandando la pelota al fondo de la red, en propia puerta.
Aunque la anotación fue autogol del defensor del Wolfsburgo, los compañeros y los hinchas del Bayern Múnich fueron a celebrar con Luis Díaz, que fue el que fabricó la acción.
LUCHO GENERÓ EL PRIMERO: Díaz desbordó, tiró el centro y Fischer marcó en su propio arco el 1-0 de Bayern Munich vs. Wolfsburgo.— SportsCenter (@SC_ESPN) January 11, 2026
📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/xHqYvmxs9l