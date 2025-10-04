Síguenos en::
Tendencias:
LUIS DÍAZ FIGURA
JAMES RODRÍGUEZ
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Polémica con Real Madrid por Liga de España; entrenador se quejó del arbitraje

Polémica con Real Madrid por Liga de España; entrenador se quejó del arbitraje

Tras el triunfo del conjunto 'merengue' por 3-0 sobre Villarreal, el estratega del 'submarino amarillo' hizo denuncia pública ante los medios, por varias polémicas arbitrales.

Por: EFE
Actualizado: 4 de oct, 2025
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Acción de juego en el duelo entre Real Madrid vs. Villarreal, por Liga.
Acción de juego en el duelo entre Real Madrid vs. Villarreal, por Liga.
Foto: AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad