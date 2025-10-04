Polémica con Real Madrid por Liga de España; entrenador se quejó del arbitraje

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal, aseguró que “no” le gustó “nada” el arbitraje de Guillermo Cuadra, quien señaló un penalti en su contra y expulsó a Santiago Mouriño por dos cartulinas amarillas, a la vez que insistió en que “no” iba a entrar a analizar cada jugada pero sí, con una sonrisa, se mostró irónico al decir que “algo pudo pasar”.

Marcelino inició su rueda de prensa siendo cuestionado por el arbitraje: “No sé. No voy a hablar del árbitro”, respondió, aunque fue insistido por ello.

Y, tras declarar, que “no” le gustó “nada el arbitraje” fue cuestionado sobre las palabras previas de Santi Comesaña , quien sí criticó directamente al árbitro y aseguró que “si ya es difícil ganar en el Santiago Bernabéu”, con las decisiones del colegiado es “aún más difícil”.

“Es su opinión. Aunque me hagáis 200 preguntas del árbitro, no voy a hablar. No me corresponde. Pero… algo pudo pasar, ¿no?”, contestó con una sonrisa.



💥🚨 ESCÁNDALO en el BERNABÉU.



Robo del Real Madrid (a quien se le estaba complicando el partido) al Villarreal con una expulsión MUY injusta y un penalti vergonzoso.



👉🏻https://t.co/VdbiNX2x3T pic.twitter.com/T6011G5Ovi — S P I D E R C U L E (@spidercule) October 4, 2025

Eso sí, apuntó a que fueron dos decisiones clave en el devenir del partido.

“Futbolísticamente, con el penalti, se ponen con ventaja cuando el partido está igualado. Le facilitas al rival ponerse por delante. ¿La segunda amarilla? Que venga el CTA y que lo explique; seguro que estuvo todo bien”, declaró.

El Real Madrid hizo más merecimiento para ganar este partido, pero también hubo momentos puntuales en los que el partido giró”, analizó sobre un partido en el que no se mostró contento por el inicio de su equipo ni por el primer gol encajado, tras una jugada individual de Vinícius Junior.

“El primer tiempo el rival nos dominó en exceso, más de lo que nos hubiera gustado y defendimos más en bloque bajo más de lo que pretendíamos. Pero a medida que pasaron los minutos, al final de la primera parte, tuvimos la ocasión más clara. Nos hubiera gustado tener más balón y defender 20 metros más arriba, pero llegamos lo suficiente para adelantarnos en el marcador”, aseguró.

𝗟𝗔 𝗖𝗥𝗢́𝗡𝗜𝗖𝗔: Polémica derrota en el Bernabéu (3-1) — Villarreal CF (@VillarrealCF) October 4, 2025

“Sin embargo, como nos pasó hace tres días, empezamos el segundo tiempo y el rival nos penalizó en otro error grave; como pasó contra la Juventus. Un gol desafortunado para nosotros. No lo hicimos bien. Después estuvimos bien en el partido, con situaciones en las que podíamos generar peligro… hasta que cambió todo -en referencia al penalti señalado por el árbitro en el minuto 68. y ya no tuvimos prácticamente nada que hacer”, completó.