Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Bucaramanga venció 2-1 a Envigado y lo condenó al descenso: jugará en la B en 2026

Bucaramanga venció 2-1 a Envigado y lo condenó al descenso: jugará en la B en 2026

A seis fechas del final del ‘todos contra todos’, el Envigado de Andrés Orozco confirmó su descenso tras ocho años consecutivos en la primera división del fútbol colombiano.

Por: Javier García
Actualizado: 4 de oct, 2025
Envigado vs. Bucaramanga, por la fecha 14 de la Liga BetPlay
