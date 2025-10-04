Bucaramanga venció 2-1 a Envigado y lo condenó al descenso: jugará en la B en 2026

Por la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2025, Envigado se enfrentó en el Polideportivo Sur a Atlético Bucaramanga, que se impuso 2-1 con anotaciones de los argentinos Fabián Sambueza y Luciano Pons. Para el conjunto antioqueño descontó Bayron Garcés.

Con esta derrota, Envigado se convirtió en el primer equipo descendido a falta de seis fechas de la fase de ‘todos contra todos’, tal como lo reveló el periodista José Orlando Ascencio a través de su cuenta en X: “Tenemos el primer descenso del año: Envigado jugará en la B en 2026”, escribió el comunicador.

Tenemos el primer descenso del año: Envigado jugará en la B en 2026. — José Orlando Ascencio (@josasc) October 4, 2025

El encuentro tuvo emociones desde temprano. Apenas a los tres minutos, los dirigidos por Leonel Álvarez se fueron arriba en el marcador gracias a Sambueza, quien de cabeza y tras un centro de Bayron Duarte puso el 1-0 para los ‘leopardos’.

A los 16 minutos, Atlético Bucaramanga amplió la ventaja por intermedio de Luciano Pons. El argentino convirtió desde el punto penal luego de una falta dentro del área cometida sobre Bayron Duarte, dejando el marcador 2-0 al descanso.

En la segunda mitad, Envigado salió en busca del descuento y lo consiguió tras una mano en el área de Carlos Henao. Tras la revisión del VAR, Bayron Garcés ejecutó un cobro impecable para darle esperanza a la ‘cantera de héroes’.

Después del descuento, los naranjas insistieron en busca del empate, pero también dejaron espacios que Bucaramanga intentó aprovechar. Sin embargo, el portero Juan Pablo Montoya respondió con seguridad para evitar la tercera anotación de la visita.

Ficha técnica

Envigado: Juan Montoya; Neymar Uribe (Gendry Cuerrvo), Jhon Gamboa, Bleiner Agrón, Juan Manuel Quejada (Nilzo Ramírez); Tomás Soto, Edison López; Julián Palacios (Juan Pablo Aristizábal), Dairon Valencia (Luis Díaz), Frey Berrio; Bayron Garcés (Rubén España).

Entrenador: Andrés Orozco

Atlético Bucaramanga: Aldair Quintana; Bayron Duarte (Aldair Gutiérrez), Jefferson Mena, Carlos Henao, Carlos De Las Salas; Gustavo Charrupí (Leonardo Flores), Aldair Zarate; Faber Gil (Juan Mosquera), Fabián Sambueza, Kevin Londoño (Neyder Moreno); Luciano Pons.

Entrenador: Leonel Álvarez

Goles: Fabián Sambueza (3’), Luciano Pons (16’) y Bayron Garcés (54’).

¿Qué viene para Envigado?

Con el descenso ya confirmado, a Envigado solo le queda cumplir con el calendario de la Liga BetPlay II-2025. Como premio de consolación, disputará la ida de los cuartos de final de la Copa Colombia frente a Deportivo Pereira, el martes 21 de octubre en el estadio Hernán Ramírez Villegas.